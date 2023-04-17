CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "14 Mayıs'ta millet olarak Türkiye'nin kaderini oylayacağız. Ancak, Türkiye'nin kaderiyle oynanmasına da asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

AK Parti'den Ankara 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Nallıhan esnafını ziyaret eden Oktay, vatandaşlar ile sohbet etti. Ardından AK Parti Nallıhan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Oktay, daha sonra Nallıhan mahalle muhtarları ve mahalle başkanları ile toplantı gerçekleştirerek muhtarların sorunlarını ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini dinledi. Oktay, Türkiye'nin milli filosuyla denizden kendi gazını çıkartacağını ve çıkarılan gazın kullanıma sunulacağını belirterek, "Ne dedik, Türkiye'yi enerji üssü haline getirelim ki bizim vatandaşımız, Nallıhanlı kardeşimiz doğalgazını, elektriğini daha ucuza kullanabilsin. Çünkü 100 milyar doların üzerinde yıllık maliyet ödüyoruz. Biz ne zaman Türkiye'yi enerji üssü haline getireceğiz dedik, bütün dünya rahatsız oldu" diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir seçim olmadığını söyleyen Oktay, "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerle, Türkiye'yi şahlandırmak isteyenlerin mücadelesidir. FETÖ'ye dönüş bileti kesmek istemiyorsak, PKK'ya sınırlardan giriş vizesi vermek istemiyorsak, Kandil'e teslim olmak istemiyorsak, IMF'ye boyun eğmek istemiyorsak, başka bir ülkenin müstemlekesi ve CHP zihniyetinin bir lekesi olmak istemiyorsak, yerimiz de belli, safımız da belli kardeşim. Yerimiz AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yanı. Yerimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı. 14 Mayıs'ta, oy pusulasına mührü basarken, Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a, parlamentoda AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına mührü basacağız" ifadelerini kullandı.