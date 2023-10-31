Fransız Yahudilerden İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı

Fransa'da, aralarında gazeteci ve sosyologların da olduğu 85 Yahudi isim, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yaptı. Entelektüeller, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuku ihlal etmesini dehşetle karşıladıklarını belirtti.

Fransa'da, aralarında gazeteci ve sosyologların da olduğu 85 Yahudi isim, yayımladıkları ortak bildiride İsrail- Filistin çatışmasında ateşkes çağrısı yaptı.

Aralarında eski Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü Başkanı Rony Brauman, sosyolog Michael Löwy, gazeteci Tal Madesta'nın da yer aldığı 85 Yahudiden oluşan entelektüeller, İsrail- Filistin çatışmasına ilişkin Fransız Liberation gazetesinde ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de "etnik temizlik" yaşanabileceğini duyurduğu belirtilerek, "Yahudiler olarak, İsrail devletinin hiçbir yaptırım olmadan Gazze'de uluslararası hukuku ihlal etmesi karşısında dehşet içerisindeyiz ve bu katliamın bizim adımıza yapılmasını reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından tamamen abluka altına alınan Gazze'nin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen bildiride, "Savaşın ve işgalin devam etmesi ne barışı ne de esirleri geri getirecek." değerlendirmesine yer verildi.

Bildiride, 2 milyon Gazzelinin su, gıda ve elektrikten mahrum bırakıldığı, sığındıkları hastane ve ibadethanelerin bombalandığı vurgulanarak, derhal ateşkes çağrısı yapıldı.

İsrail'in kara saldırısı başlatmasının önlenmesi gerektiği belirtilen bildiride, Fransız hükümetinin İsrail'e yönelik koşulsuz desteği kınandı.

Bildiride, "Fransız hükümeti, İsrail'in kendisini savunma hakkını koşulsuz olarak onaylayarak ve ateşkes çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler kararına karşı oy kullanarak, Gazze'deki etnik temizliğin suç ortağıdır." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki ablukanın kaldırılması çağrısı yapılan bildiride, İsrail silahlı kuvvetlerinin Gazze'den çekilmesi ve İsrail'e yönelik uluslararası yaptırımlar alınması istendi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.