Fransız Yahudi Birliği, Fransa'nın İsrail'e desteğini kınadı

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), Fransa'nın İsrail'e karşı kayıtsız desteğini kınadı. UJFP Onursal Başkanı Richard Wagman, Batılı hükümetlerin İsrail'e yönelik tek taraflı dayanışmasını ve Filistinlilerle dayanışma içinde olmayışını eleştirdi.

Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP), Fransa'nın İsrail'e karşı kayıtsız desteğini kınadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken UJFP, Fransa'nın İsrail'e karşı kayıtsız desteğini kınadı.

UJFP Onursal Başkanı Richard Wagman, İsrail-Filistin çatışmasını ve Fransa dahil Batılı hükümetlerin İsrail'e yönelik desteğini AA muhabirine değerlendirdi.

Wagman, uluslararası toplumun İsrail-Filistin çatışması konusunda ikiye bölündüğünü belirterek, "Şu an iki uluslararası toplum var: Batı ve gerisi. Batı'da yani Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Amerika'da herkes İsrail'in arkasında." diye konuştu.

Batılı hükümetlerin İsrail'e yönelik tek taraflı dayanışmasını ve Filistinlilerle dayanışma içinde olmayışını kınayan Wagman, "İsrail'in kendisini savunma hakkına ve kendi güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunu söylediler. Filistinlilerin kendilerini savunma hakları, güvenlik hakları ve ulusal haklarıyla ilgili tek bir söz yok." dedi.

Wagman, İsrailli ve Filistinli tüm mağdurlarla dayanışma içinde olduklarını vurgulayarak, Batılı hükümetlerin "Sadece İsrail'le dayanışma içindeyiz." şeklindeki açıklamalarını çoğalttığına dikkati çekti.

Richard Wagman, Fransa, AB ve ABD'nin kendi ihtiyaçları için İsrail'in çıkarlarına bağlı kaldıklarını, İsrail'in, Batı'ya güvenlik ve askeri konularda teknoloji sağladığını ifade etti.

Filistin halkının kaderinin Batılı hükümetlerin umurunda olmadığını söyleyen Wagman, Fransa'nın İsrail'e kayıtsız desteğinin, bu ülkenin uluslararası arenadaki itibarını etkilediğini belirtti.

Paris yönetiminin İsrail-Filistin meselesindeki tavrının son yıllardaki değişimi

Fransa'nın son 15 yılda İsrail-Filistin meselesiyle ilgili değişen tutumunu değerlendiren Wagman, Paris yönetiminin bu konudaki tutumunun eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde radikal değişime uğradığını ve giderek İsrail yanlısı tavır benimsediğini anlattı.

Fransa'da Filistin yanlısı gösterilerin yasaklanması

Wagman, Fransa'da Filistin yanlısı gösterilerin yasaklanmasının güvenlik gerekçesiyle alakasının olmadığını, "siyasi karar" olduğunu dile getirerek, bunun, ülkenin İsrail yanlısı ve Filistin karşıtı siyasetinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Ülkede Filistin yanlısı gösterilerin aksine İsrail yanlısı gösterilere izin verilmesini "hukuka aykırı" olarak değerlendiren Wagman, "İsrail'i, kendisine ait olmayan toprakları işgal eden ve halka zulüm eden güç" olarak niteledi.

Wagman, tarafların işlediği tüm suçları kınadıklarını belirterek, İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli grupların İsrailli askerlere yönelik askeri taarruzunun meşru olduğunu savundu.

İşgal altındaki Filistin halkının direnme hakkının bulunduğunu vurgulayan Wagman, İsrail-Filistin çatışmasının siyasi bir yolla çözümünden yana olduğunu söyledi.

Wagman, Gazze'de yaşayan 2 milyon insanın su ve elektrik gibi hizmetlere ulaşamadığını, Gazzelilerin "bomba yağmurunun" altında kalmasının uluslararası savaş hukukunun ihlali olduğunu vurguladı.