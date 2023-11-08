Haberler ›› Politika ›› Fransız Senatosu, oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi desteğini yasakladı

Fransız Senatosu, oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi desteğini yasakladı

Fransız Senatosu, ülkede oturumu olmayanlar için devlet tarafından ücretsiz tedavi desteğini yasaklayan tasarı maddesini kabul etti. Tasarının bütün maddeleri senatodan geçtikten sonra yeniden müzakere için Ulusal Meclis'e gönderilecek.