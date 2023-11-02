Fransız Muhalif İsim İsrail-Filistin Çatışması İçin Ateşkes Çağrısı Yaptı

Fransa'nın önde gelen muhalif isimlerinden ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, ülkesinden, İsrail- Filistin çatışmasının sona ermesi için elindeki tüm diplomatik imkanları kullanmasını ve ateşkes çağrısı yapmasını isteyerek, "Fransa'nın ateşkes diyecek gür bir sesi olmalı." dedi.

Panot, Meclis grubunun haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kimse 'Gazze ve Batı Şeria'da olup biteni bilmiyordum' diyemeyecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye kara harekatı devam ederken Batı Şeria'da 134 Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Panot, İsrail- Filistin çatışmasının genişlemesinden endişe duyduklarını vurguladı.

Panot, "Fransa'nın tutumunun, Gazze'de olup bitenle ilgili sadece üzüntüsünü ve kaygı duyduğunu dile getiren açıklama yapmasından ibaret olmasından endişe duyuyorum. Halbuki Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi." dedi.

Hükümetten, İsrail- Filistin çatışmasında ateşkes sağlanması için BMGK'ye önerge sunmasını isteyen Panot, ülkesini "Gazze'ye her gün düşen bombaların derhal durdurulması için elindeki tüm diplomatik imkanları kullanmaya" çağırdı.

"Fransa'nın ateşkes diyecek gür bir sesi olmalı." diyen Panot, Gazze'de uluslararası hukukun hiçe sayıldığını, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Panot, Gazze'de Cibaliye Mülteci Kampı'nın 2 kez saldırıya uğramasından endişe duyduklarını belirterek, burada hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ının çocuklardan oluştuğunu kaydetti.

Fransız milletvekili, Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun yasak olmasına rağmen bölgede beyaz fosfor kullandığına dair bu hafta yeni kanıtlar paylaştığına dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.