Fransız Milletvekilleri, Hindistan Başbakanı Modi'nin Fransa'nın Ulusal Bayramı'na Davetini Eleştirdi

Fransız milletvekilleri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı'na 'onur konuğu' olarak çağrılmasına tepki gösterdi. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri, Modi'nin siyasetini eleştirerek davetin çelişki oluşturduğunu ve baskı altındaki Hindistan halkının temel haklarını hiçe saymak anlamına geldiğini belirtti.

Fransız milletvekilleri, Müslümanlar ve Hristiyanlara yönelik siyasetini eleştirdikleri Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı'na "onur konuğu" olarak çağrılmasına tepki gösterdi.

Meclisteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri, yayımladıkları ortak açıklamada, Modi'nin, "Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik" prensiplerinin kutlandığı 14 Temmuz Ulusal Bayram kapsamında onur konuğu olarak davet edilmesinin çelişki oluşturduğu ve baskı altındaki Hindistan halkının temel haklarını hiçe saymak anlamına geldiği belirtildi.

Modi'nin "faşizmden" ilham alan bir siyasi oluşumun başında olup özgürlük, eşitlik ve kardeşlik prensiplerini hiçe sayan bir lider olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Fransa ile Hindistan arasındaki tarihten süregelen dostluk, ülkelerinde otoriter yönelimleri için eleştirilen iki liderin Ulusal Bayram'da bir araya gelmesiyle bağdaşmıyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Modi'nin siyaseti karşısında sessiz kalınamayacağına işaret edilerek Hindistan Başbakanı'nın 2014'te ülkesinin başına geçmesinden bu yana, polis ve yerel makamların göz yumasıyla Müslümanlar ve Hristiyanlara yönelik saldırıların arttığına vurgu yapıldı.

Ayrıca, Modi'nin Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı'nda "onur konuğu" yapılmasının kabul edilemez olduğunun da altı çizildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın 14 Temmuz Ulusal Bayramı'na Modi'yi "onur konuğu" olarak davet etmişti.