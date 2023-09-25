Fransız aşırı sağcı lider, Papa'yı göç konusunda suçladı

Fransız aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) Başkanı Jordan Bardella, göç konusunda Avrupa'ya sorumluluk çağrısı yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'u "kıtadaki göçmen sorununu anlamamakla" suçladı.

Bardella, konuk olduğu Fransız televizyon kanalı BFMTV'de yaptığı açıklamada, Papa için "O bir Arjantinli ve bugün Avrupa'yı ve Avrupa toplumlarını istikrarsızlaştıran göçmen sorununun farkında değil." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus'un Marsilya için kullandığı "barış cenneti" ifadesini yorumlayan Bardella, Katoliklerin ruhani liderinin Marsilya'yı tanımadığı için böyle konuştuğunu söyledi.

Bardella, göçmenlerin Avrupa'da hoş karşılanması gerektiğine ilişkin ifadeler kullanan Papa Franciscus'a, "politik söylemde bulunmayı tercih ettiği" eleştirisini yöneltti.

Aşırı sağcı lider, kendisini de "inançsız ama inananlara saygı duyan biri" olarak tarif ederek Papa Franciscus'un selefinin göçmen konusunda daha "mantıklı söylemlerde bulunduğunu" savundu.

Papa Franciscus, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentine 22-23 Eylül'de yaptığı ziyaret kapsamında, Akdeniz'deki göçmenleri kastederek "Onları hoş karşılamalıyız, saklamamalıyız, entegre etmeliyiz, onlardan kurtulmamalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri, göç konusunda Avrupa'yı sorumluluğa çağırarak göçmenlerin korunmasını istemişti.