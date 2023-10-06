Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Paris'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve Avrupa Birliği'ne ilişkin enerji ve savunma konularını görüştü. Ayrıca Hint-Pasifik bölgesi, Ukrayna'ya verilen destek ve Sahel'deki durum da ele alındı.

Fransa ve Çekya Dışişleri Bakanları Ekonomik İşbirliği ve AB Konularını Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Fransa'nın başkenti Paris'te iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ve Avrupa Birliği'ne (AB) ilişkin enerji ve savunma konularını görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Colonna ve Lipavsky, Paris'te bir araya geldi.

Colonna ve Lipavsky, Hint-Pasifik bölgesiyle ilgili konular, Ukrayna'ya verilen destek ve Sahel'deki durumu değerlendirdi.

Görüşmede iki bakan, ayrıca AB'nin genişlemesi, AB savunma ve enerji politikası, iki ülke arasında ekonomik işbirliği ve Fransa-Çekya stratejik ortaklığının yol haritasının hazırlanmasını ele aldı.