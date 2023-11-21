Fransa Ulusal Meclis Başkanı İsrail'e destek açıklamasını yalanladı

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail hükümetine destek açıklaması yapmadığını iddia etti. Braun-Pivet, uluslararası hukuka ve insancıl hukuka uyulması çağrısında bulundu.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet, 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail hükümetine destek açıklaması yapmadığını ileri sürdü.

France 3 televizyon kanalına katılan Meclis Başkanı Braun-Pivet, "İsrail hükümetine hiçbir durumda ben ya da Ulusal Meclis destek vermedi." ifadesini kullandı.

7 Ekim saldırılarından birkaç gün sonra İsrail'e "koşulsuz destek" açıklaması yapan Braun-Pivet, katıldığı yayında "İsrail'in saldırılarında sivil hayatlar konusunda mümkün olduğu kadar 'idareli' olmasını" istediğini söyledi.

Braun-Pivet, konuya ilişkin açıklamalarında bugüne kadar "uluslararası hukuka, insancıl hukuka uyulması ve insani ateşkes sağlanması" çağrısı yaptığını belirtti.

Ulusal Meclis'te 10 Ekim'de yaptığı konuşmada, İsrail'in kendini savunma hakkını "koşulsuz desteklediğini" ifade eden Braun-Pivet, muhalefet kanadı tarafından eleştirilmişti.

Braun-Pivet aynı zamanda Fransa'da İsrail yanlısı gösteri düzenlenmesi için de çağrıda bulunmuştu.