Fransa, Ukraynalı hastaları Polonya'dan tahliye ediyor - Haberler

Fransa, kanser tedavisi gören Ukraynalı çocuklar ile Rusya'nın saldırılarında yaralanan Ukraynalıların Polonya'dan tahliye edilmesi için "tıbbi tahliye uçuşlarının başlatıldığını" duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Fransa, Polonya'da tedavi gören Ukraynalıların tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanser tedavisi gören Ukraynalı çocukların ve yaralıların Fransa'ya getirilmesi için "tıbbi tahliye uçuşunun başlatıldığı" belirtildi. Bakanlık, Rusya-Ukrayna savaşında yaralanan 7 Ukraynalı ve kanser hastası 3 Ukraynalı çocuğun bugün tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Fransa, Ukrayna'yı ve Rus ordusunun saldırılarından etkilenen halkını desteklemeye kararlıdır" ifadelerini kullanırken, Fransa'ya tahliye edilen hastaların ülkedeki çeşitli sağlık kurumlarında tedavi edileceği ve masraflarının hükümet tarafından karşılanacağı açıklandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika