Fransa, Suudi Arabistan ve ABD, Lübnan ordusu ile Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını görüştü

Fransa, Suudi Arabistan ve ABD'li yetkililer, Fransa'da Lübnan ordusunda yetkililerle bir araya gelerek, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını görüştü.

İsrail ve Lübnan arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması İsrail'in ihlallerine rağmen devam ederken, Fransa, Suudi Arabistan ve ABD'li yetkililer, Fransa'nın başkenti Paris'te Lübnan ordusunda yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede, ateşkes anlaşması kapsamında Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir mekanizma için yol haritası ele alındı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, görüşmede Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarının yanı sıra mevcut ateşkes mekanizmasının güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını aktardı.

Lübnan'da gelecek yıl yapılacak olan parlamento seçimleri nedeniyle siyasi istikrarsızlığını baş göstermesi ve ateşkesin bozulmasından endişe ediliyor. Adı açıklanmayan bir yetkili, "Durum son derece istikrarsız, çelişkilerle dolu ve barut fıçısını ateşlemek için çok fazla bir şey gerekmeyecek. (Lübnan Cumhurbaşkanı) Aoun, silahsızlanma sürecini çok fazla kamuoyuna duyurmak istemiyor çünkü bunun ülkenin güneyindeki Şii toplumu ile gerginliklere yol açacağından ve onları kışkırtacağından korkuyor" dedi. - PARİS