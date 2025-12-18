Haberler

Fransa, Suudi Arabistan ve ABD, Lübnan ordusu ile Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa, Suudi Arabistan ve ABD yetkilileri, Paris'te Lübnan ordusu ile bir araya gelerek Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve mevcut ateşkes mekanizmasının güçlendirilmesi konularında görüşmeler yaptı. Lübnan'daki siyasi istikrar ve güvenlik endişeleri vurgulandı.

Fransa, Suudi Arabistan ve ABD'li yetkililer, Fransa'da Lübnan ordusunda yetkililerle bir araya gelerek, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını görüştü.

İsrail ve Lübnan arasında Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması İsrail'in ihlallerine rağmen devam ederken, Fransa, Suudi Arabistan ve ABD'li yetkililer, Fransa'nın başkenti Paris'te Lübnan ordusunda yetkililerle bir araya geldi. Görüşmede, ateşkes anlaşması kapsamında Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir mekanizma için yol haritası ele alındı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, görüşmede Hizbullah'ı silahsızlandırma çabalarının yanı sıra mevcut ateşkes mekanizmasının güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını aktardı.

Lübnan'da gelecek yıl yapılacak olan parlamento seçimleri nedeniyle siyasi istikrarsızlığını baş göstermesi ve ateşkesin bozulmasından endişe ediliyor. Adı açıklanmayan bir yetkili, "Durum son derece istikrarsız, çelişkilerle dolu ve barut fıçısını ateşlemek için çok fazla bir şey gerekmeyecek. (Lübnan Cumhurbaşkanı) Aoun, silahsızlanma sürecini çok fazla kamuoyuna duyurmak istemiyor çünkü bunun ülkenin güneyindeki Şii toplumu ile gerginliklere yol açacağından ve onları kışkırtacağından korkuyor" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 4 ünlü serbest

Sabah gözaltına alınan 4 ünlü isimle ilgili karar verildi
Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor

Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi

Paşinyan'dan o ülkeye dikkat çeken "Türkiye" talebi: Yeniden inşa edin
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor

Kayaların ortasında! Yüzlerce yıllık yapıya kimse ulaşamıyor
Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı

Sabırları taşırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran'a sert uyarı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Çakmak doldurmak isterken canından oluyordu, kendisi de yandı evi de

Yaşlı kadın az kalsın koca mahalleyi havaya uçuruyordu
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
title