Fransa Savunma Bakanı Ukrayna'ya Yardımları Görüşmek İçin Gitti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukraynalı bakanlarla yapılan yardımları ve savunma işbirliklerini görüşmek üzere Kiev'e gitti. Görüşmelerde Fransız şirketlerin Ukraynalı sanayicilerle ortaklık anlaşmaları imzalaması bekleniyor.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukraynalı bakanlarla bu ülkeye yapılan yardımları ve olası savunma işbirliklerini görüşmek üzere Kiev'e gitti.

Le Figaro'nun haberine göre, Fransa savunma sanayisinden 20'ye yakın şirket temsilcisinin eşlik ettiği Bakan Lecornu, Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamışin ile bir araya gelecek.

Görüşmeler kapsamında, zırhlı araç, top, dron ve mayın temizleme gibi alanlarda üretim yapan Fransız şirketlerin Ukraynalı sanayiciler ile ortaklık anlaşmaları imzalaması bekleniyor.

Lecornu ve beraberindeki iş adamlarının Kiev ziyareti, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yerli üreticiler ile yabancı yatırımcıları bir araya getirmeyi planladığı ve ilk kez düzenlenecek olan Ukrayna Savunma Sanayisi Forumu öncesinde geldi.

Zelenskiy, 25 Eylül'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Forum kapsamında 26 ülkeden 160'dan fazla şirketin Ukrayna'ya geleceğini, her türlü silah üreticisi şirket ile Ukrayna'nın güçlü bir cephaneliğe sahip olması için çalışmalar yürütüleceğini bildirmişti.