Fransa Savunma Bakanı, Filistin'e destek veren muhalefet partisini suçladı

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Filistin'e destek veren ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren muhalif Boyun Eğmeyen Fransa Partisini (LFI) ülkeye zarar vermekle suçladı.

BFMTV'deki programa katılan Bakan Lecornu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail-Filistin meselesinde eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün "denge" siyasetini sürdürdüğünü savundu.

Filistin'e verdiği destekle öne çıkan LFI'nın hükümetin "denge" çizgisine ters hareket ettiğini ileri süren Lecornu, muhalefet partisinin bu tutumu nedeniyle Fransa'nın uluslararası imajına "zarar verdiğini" söyledi.

Lecornu, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e koşulsuz destek açıklaması yapan hükümeti eleştiren LFI milletvekillerini, "Fransa karşıtı" olmakla suçladı.

LFI milletvekilleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başından bu yana her fırsatta "ateşkes" çağrılarını yineliyor. Hükümetin İsrail yanlısı politikası nedeniyle "Gazze'deki kıyıma ortak olduğunu" dile getiren muhalifler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulmasını ve uluslararası mahkemelerde yargılanmasını istiyor.