Fransa, Rusya'yı Davud Yıldızı çizimleriyle suçladı

Fransa, Paris'te bazı binaların duvarlarına çizilen Davud Yıldızı fotoğraflarının sahte sosyal medya hesapları üzerinden yayılarak ülkesine müdahale edildiğini iddia etti. Paris yönetimi, bu durumu Rusya'nın yeni bir müdahale operasyonu olarak değerlendirdi.

Fransa Rusya'yı, Paris'te son haftalarda bazı binaların duvarlarına çizilen "Davud Yıldızı" fotoğraflarını sahte sosyal medya hesapları üzerinden yayarak ülkesine müdahale etmekle suçladı.

Paris'te son haftalarda bazı binaların duvarlarına "Davud Yıldızı" çizildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Paris'teki "Davud Yıldızı" çizimlerinin fotoğraflarını, sosyal medyada ilk olarak "Recent Reliable News (RRN)" adlı Rus ağı yaydı ve bu fotoğrafların görünürlüğünü artırdı.

Durumu kınayan Paris yönetimi, bunu, Rusya'dan internet ortamında kendilerine yönelik yeni bir müdahale operasyonu olarak değerlendirdi.

Fransa, Rusya'yı uluslararası krizleri kullanarak Avrupa'da gerilimi artırmak ve kafa karışıklıklarına yol açmak için çabalamakla suçladı.

Ülkede sanal ortamda yabancı müdahalelere karşı tedbir almaktan sorumlu kurum VIGINUM'a göre, 6 Kasım'da X sosyal medya platformu üzerinden 1095 sahte hesap, 2 bin 589 içerikle David Yıldızı ile ilgili "polemiğe" katkı sağladı.

VIGINUM bu botların RRN ağıyla bağlantılı olduğuna kesin gözüyle bakıyor.

Davud yıldızlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayın arkasında yabancı birinin talimatı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Paris'teki Davud Yıldızı çizimleri

Paris'teki binalara 200'den fazla Davud Yıldızı çizilmesi, ulusal basında önce "Yahudi karşıtı" bir eylem olarak ele alınmıştı.

Ardından, duvara Davud Yıldızı çizdiği gerekçesiyle 27 Ekim'de gözaltına alınan Moldovalı çiftin bunu üçüncü bir şahsın talebi üzerine yaptıklarını itiraf etmesiyle olayın iç yüzünün farklı olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştı.

Polis, çiftin telefonlarında yapılan incelemelerin, Davud Yıldızı çizimini para karşılığı yapmaları talimatı aldıklarını gösterdiğini açıklamıştı.

Ayrıca polis, çiftin ve diğer iki kişinin yurt dışında aynı kişi ile iletişim halinde olduğunu tespit etmişti.

Devam eden soruşturmada, çizimlerde Rus bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.