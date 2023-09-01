Fransa'nın Nijer Büyükelçisi Ülkeyi Terk Etmek Zorunda

NİAMEY, 1 Eylül (Xinhua) -- Fransa'nın Nijer Büyükelçisi Sylvain Itte'ye verilen 48 saatlik ültimatomun sona ermesinin ardından, Nijer polisine sınır dışı işlemlerini başlatma talimatı verildi.

Nijer'deki cunta yönetiminin Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı tarafından Perşembe günü ulusal radyoda yayımlanan resmi açıklamaya göre, Fransa Dışişleri Bakanlığı söz konusu kararla ilgili bilgilendirildi.

Açıklamada, "Fransa'nın eski Nijer büyükelçisi ve ailesinin diplomatik kart ve vizeleri artık geçersizdir" ifadeleri yer aldı.

Sonuç olarak, Fransız diplomata Nijer'i terk etmesi için verilen ve 28 Ağustos'ta sona eren 48 saatlik sürenin sonunda, söz konusu kişinin artık büyükelçiliğin diplomatik personeli olma statüsünden kaynaklanan ayrıcalık ve dokunulmazlıklara sahip olmadığı belirtildi.

Nijer Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Nijer'deki cunta yönetimi geçtiğimiz Cuma günü Fransız büyükelçisinin, Nijer'in ulusal çıkarlarına aykırı birtakım eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ise Nijer'deki cunta yönetiminin talebini kabul etmeyeceklerini belirterek, "askeri hükümetin, Fransa'ya temsilcilerini geri çekmesini emretme yetkisine sahip olmadığını" belirtti.