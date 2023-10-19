Fransa'nın Kamerun Fahri Konsolosu İstifa Etti

Fransa'nın Kamerun'un Kribi şehrindeki Fahri Konsolosu Abdul Kader Ghandour, Fransa yönetiminin Filistin- İsrail politikasını onaylamadığını belirterek istifasını sundu.

Ghandour, X sosyal medya hesabından yaptığı sesli açıklamada, "Konsolosluk kuralları, şu anda işgal altındaki Filistin'de yaşanan çatışmaya ilişkin Fransız politikasını onaylamamı, savunmamı ve kabul etmemi gerektiriyor ama ben kesinlikli bunu yapamam." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışmasında Paris'in iki yüzlü davrandığını söyleyen Ghandour, "Fransız Konsolosluğu görevinden istifamı büyük bir üzüntüyle, büyük bir acıyla ama aynı zamanda da büyük bir öfkeyle sundum." dedi.

Fransa'nın, İsrail'i kınayan ve işgal altındaki topraklardan çekilmesini isteyen tüm Birleşmiş Milletler kararlarına oy verdiğinin altını çizen Ghandour, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tam destek verdiğini dile getirdi.

Ghandour, "Buna sessiz kalamam. Vicdanlı ve ilkelerime bağlı kalmak istiyorum. Tarihsel bir deneyimim var. İsrail, Güney Lübnan'ı 12 yıl işgal etti. İsrail'e karşı direniş mücadelesinde 12 arkadaşımı, akrabamı ve tanıdığımı kaybettim. Tarihsel hafıza ve sadakat görevini üstleniyorum. Mevcut Fransa'nın aldığı pozisyonlara sahip bir devleti temsil ederek kesinlikle huzur içinde uyuyamam." ifadelerini kullandı.