Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u makamında kabul etti.

Valilik Binası'na gelişi esnasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Büyükelçi Dumont, daha sonra ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Büyükelçi Dumont'u Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren ve Eskişehir hakkında bilgiler veren Hüseyin Aksoy, üç üniversitesi bulunan Eskişehir'in genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu, geçmişten günümüze kadar uzanan tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olan ilimizde, insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirdiğini belirterek iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha çok gelişmesi dileğinde bulundu.

Eskişehir'i daha yakından tanımak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize geldiğini bildiren Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ise ziyareti kabulden dolayı Aksoy'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR