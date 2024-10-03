Üye Girişi
Haberler

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Eskişehir Valisi'ni Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u makamında kabul etti. Ziyaret esnasında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi dile getirildi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'u makamında kabul etti.

Valilik Binası'na gelişi esnasında Vali Aksoy tarafından karşılanan Büyükelçi Dumont, daha sonra ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Büyükelçi Dumont'u Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren ve Eskişehir hakkında bilgiler veren Hüseyin Aksoy, üç üniversitesi bulunan Eskişehir'in genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu, geçmişten günümüze kadar uzanan tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olan ilimizde, insanların huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirdiğini belirterek iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin daha çok gelişmesi dileğinde bulundu.

Eskişehir'i daha yakından tanımak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ilimize geldiğini bildiren Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ise ziyareti kabulden dolayı Aksoy'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yerel Haberler Hüseyin Aksoy Diplomasi Politika Ankara Fransa Dünya

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 3-4 Ekim Menemen, Bornova, Beydağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Aykut Enişte filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 3-4 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bulunan adam kim, gerçek mi, adı ne, sırrı ne? CANLI maç izle! (RFS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! RFS Galatasaray nereden izlenir? 4 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 4 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! 4 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Aslan, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 4 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Osimhen'in RFS Rigas maçında oynama ihtimali var mı? Bugünkü maçlar 3 Ekim Perşembe! Bugün hangi Avrupa maçları var? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Togg sedan T10F fiyat ne kadar olacak?
title