Fransa İçişleri Bakanı: Yılın başından bu yana 224 insan kaçakçılığı ağı çökertildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, insan kaçakçılığıyla mücadelede elde ettikleri başarıları açıkladı. Darmanin, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ına başvurduğunu belirtirken, bu faaliyetlerden elde edilen paraların organize suç, uyuşturucu ve terör faaliyetlerini finanse ettiğini ifade etti. Hükümetin, insan kaçakçılarına daha ağır cezalar ve uzun hapis cezaları öngören yasa tasarısını teklif ettiği de bildirildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yılın başından bu yana insan kaçakçılığı yapan 224 ağı çökerttiklerini duyurdu.

Darmanin, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Avrupa Polis Teşkilatının (Europol) verilerine göre, düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ının insan kaçakçılarına başvurduğunu belirtti.

İnsan kaçakçılığı faaliyetlerinden 7 milyar avro "kirli para" elde edinildiğini kaydeden Darmanin, bu paranın sonradan organize suç, uyuşturucu ve bazen de terör faaliyetlerini finanse ettiğini aktardı.

Darmanin, "(İtalya'nın güneyindeki) Lampedusa Adası'ndaki son gelişmeler, bu kaçakçılarla, ölüm tacirleriyle topluca daha iyi mücadele etmenin önemini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Fransa'da yılın başından bu yana insan kaçakçılığı yapan 224 ağı çökerttiklerini bildiren Darmanin, bunlardan 19'unun, Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Darmanin, hükümetin, göçle ilgili yasa tasarısı kapsamında, insan kaçakçılarına uygulanan cezaların 2 katına çıkmasını ve insan kaçakçılığı yapan ağların elebaşlarına 20 yıl hapis cezası verilmesini teklif ettiğini kaydetti.