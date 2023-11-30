Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e ölüm tehditleri

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, "aşırı sağcılardan" geldiği belirtilen ölüm tehditleri nedeniyle şikayette bulunacağı bildirildi.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Darmanin'in yakın çevresi, İçişleri Bakanlığının internet sitesinin iletişim formu aracılığıyla Bakan'a ölüm tehditleri içeren mesajlar gönderildiğini ifade etti.

Tehditte bulunanlardan biri, Darmanin'e yönelik "Sizi etkisiz hale getireceğimiz konusunda uyarıyorum. Siz bayrağımızı savunmuyorsunuz. Etrafınızda polisler olabilir ancak bir kurşunu durduramazsınız. Ömrünüz her geçen saniye kısalıyor." yazılı mesaj gönderdi.

Bakan'ın yakınları, tehditlerin arkasında "aşırı sağcıların" olduğuna kesin gözüyle bakarken Darmanin, gelen ölüm tehditleriyle ilgili adli makamlara şikayette bulunacak.

Darmanin, 16 yaşındaki Thomas'ın ölümünün ardından Drome bölgesinde şiddet olaylarını organize eden, "Division Martel" isimli örgütün de aralarında olduğu üç aşırı sağcı grubun feshedilmesi için harekete geçeceğini açıklamıştı.

Aşırı sağcılar farkı kentlerde sokaklara inmişti

Romans-sur-Isere'de demir sopalar ve havai fişek taşıyan yaklaşık 60 kişilik aşırı sağcı grup, hafta sonu olay çıkarmış ve "İslam Avrupa dışına" sloganları atmıştı. Bölgede bazı camilere de tehdit mesajları gönderilmişti. Kentte yaşanan şiddet olaylarında rolü olan 6 kişi 6 ila 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Romans-sur-Isere'in ardından Rennes kentinde de aşırı sağcılar "Fransa Fransızlarındır" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı.

Muhalefet milletvekilleri, bu grupların çeşitli kentlerde baskın düzenleme girişimini eleştirerek medyayı ve siyasetçileri aşırı sağı cesaretlendirmekle suçluyor.

Siyasiler aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti körüklemeye çalıştığına işaret ediyor.

Olay

Crepol köyü sakinleri 18 Kasım gecesi kış balosu için belediye binasında toplanmış, balo salonunda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki Thomas bıçaklanarak öldürülmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, 400'den fazla kişinin bulunduğu salonu basan ve çok sayıda kişiyi yaralayan saldırganların siyasi ya da dini bir gerekçeyle hareket etmediğinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Valence Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. 9 şüpheli, "cinayet" ve "toplu halde cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların 6'sının tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Valence Savcılığı, gözaltına alınanlar arasında 20 yaşındaki bir Fransız'ın, Thomas'ın ölümünde ana şüpheli olduğunu bildirmişti.

Gencin ölümünün ardından aşırı sağcılar farklı kentlerde sokaklara inerek şiddet olayları başlatmıştı.