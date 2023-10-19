Fransa İçişleri Bakanı: AB Göç ve İltica Anlaşması Hayata Geçirilmeli

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Avrupa'nın güvenliği için AB Komisyonunun önerdiği Göç ve İltica Anlaşması'nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Darmanin, saldırıların önlenmesinde birliğin göç ve ortak vize politikasının önemli olduğunu vurguladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 13 Ekim'de Fransa'nın Arras ve 16 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de meydana gelen saldırılar sonrası Avrupa'nın güvenliği için 2020'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun önerdiği Göç ve İltica Anlaşması'nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Darmanin, Lüksemburg'taki AB İçişleri Bakanları toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Belçika ve Fransa'daki saldırıları gerçekleştiren kişilerin yabancı uyruklu olduklarına dikkati çeken Darmanin, saldırıların önlenmesinde birliğin göç ve ortak vize politikasının önemli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Darmanin, Göç ve İltica Anlaşması'nın bir an önce hayata geçirilmesi ve sınırların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'da evlendikten ve yuva kurduktan sonra bir göçmenin geri gönderilmesinin daha zor hale geldiğini aktaran Darmanin, sığınma taleplerini değerlendirmede AB ülkelerini "oldukça yavaş" olmakla eleştirdi.

Darmanin ayrıca, sadece AB bünyesinde değil ulusal göç politikalarının da yeniden ele alınması gerektiğini ve hükümetinin ulusal göç yasasında değişikliğe gitme hazırlığı içinde olduklarını kaydetti.

Dernek ve örgütlere yönelik kontroller artıyor

Fransa'da bir öğretmenin, Brüksel'de ise iki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılar sonrası ülkede faaliyet gösteren bazı dernek ve örgütlere yönelik kontrolleri arttıracaklarını belirten Darmanin, "artık aynı naiflikte" değiliz mesajı verdi.

Darmanin, Fransa'daki "laiklik karşıtı" derneklere AB bünyesinde finansman sağlanmasını engellemek için de siyasi çaba sarf ettiğini vurguladı.

Öte yandan Darmanin, Avrupa değerlerine karşıt oluşumları önlemede kararlı olduklarını ve bu kararlılığı göstermek için ellerinde göç anlaşması ve Europol gibi "silahların" olduğunu belirtti.

Göç ve İltica Anlaşması'nda uzlaşı sağlanamadı

AB Komisyonunun 2020'de önerdiği Göç ve İltica Anlaşması göçmenlerin üye ülkelere adil dağılımı, yük paylaşımı, Birliğin dış sınırlarının güçlendirilmesi, iltica başvurularının süratle sonuçlandırılması, başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmelerinin hızlandırılması, kaynak ülkelerle işbirliğinin artırılması gibi unsurları içeriyor. Üye ülkelerin birbirlerinden farklı tutumları nedeniyle şimdiye kadar anlaşma sağlanamadı.

Mevcut yasama döneminin 2024'te bitecek olması nedeniyle AB kurumları; Konsey, Komisyon ve Parlamento kısa sürede uzlaşı sağlamaya çalışıyor.