Fransa, Gazze Şeridi'ne insani yardım konulu uluslararası konferans düzenleyecek

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Kasım'da İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'ne insani yardım konulu uluslararası konferans düzenleneceğini duyurdu.

İsrail Gazze Şeridi'ni gece gündüz vurmaya devam ederken, bölgedeki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Kasım'da Gazze Şeridi'ne insani yardım konulu uluslararası konferans düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada, söz konusu konferansın Filistinlilere yönelik insani yardımlar konusunda aralarında devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu ana aktörleri harekete geçireceği belirtildi. Açıklamada, konferansın "uluslararası insancıl hukuka uyum, sivillerin ve insani yardım personelinin korunmasına ve insani yardıma erişimin güçlendirilmesini teşvik etmeye yönelik eylemlere", "sağlık, su, enerji ve gıda alanlarındaki uluslararası insani müdahaleye" ve "sahada faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşların desteklenmesi için harekete geçmeye" yönelik üç ana maddeye odaklanacağı belirtildi.

İsrail tarafı konferansa davet edilmeyecek

Konferansa kimlerin katılacağı henüz bilinmezken, konferansın devlet başkanları, hükümet başkanları ve dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da konferansta hazır bulunacağını söyledi. Diplomatik kaynaklar, İsrail'in söz konusu konferansa davet edilmeyeceğini belirterek, Filistin yönetiminin konferansa katılacağını açıkladı.

İnsani yardımlar ve yaralılar için deniz koridoru masaya yatırılacak

Diplomatik kaynaklar ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için bir deniz koridoru kurulmasının ve yaralıların Gazze Şeridi'nden deniz yoluyla tahliyesinin de ele alınacağını aktardı. - PARİS