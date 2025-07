Fransa, Gazze'deki İnsani Krizi Kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin İsrail'in uyguladığı ablukanın bir sonucu olduğunu ifade etti.

Fransa'dan Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık krizine ve İsrail'in yeni kara operasyonuna ilişkin açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin merkezine (Deir el-Balah'a) yönelik saldırılarının sert bir dille kınandığı belirtildi. Gazze'de verilen tahliye emirlerinin on binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtığı, çok sayıda Birleşmiş Milletler kuruluşu ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını engellediği ifade edildi. Açıklamada, "Yeni operasyon, yetersiz beslenme ve kıtlık riskiyle mevcut insani durumun kötüleşmesini hızlandırıyor. Bu durum, İsrail'in uyguladığı ablukanın bir sonucu. Fransa, BM'ye göre son 2 ayda binden fazla kişinin ölümüne yol açan ve insani yardım almaya çalışan Gazze'deki Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarını en sert şekilde kınıyor" denildi. İsrail'e bir kez daha Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbirlerine ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyma, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına getirilen tüm kısıtlamaları derhal kaldırma, yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılmasını sağlama çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca İsrail makamlarına BM kuruluşlarının çalışmalarına izin verme ve temsilcileri üzerindeki baskıyı durdurma çağrısı yapıldı. Birleşmiş Milletler Filistin Toprakları İnsani İşler Koordinasyon Ofisi direktörünün vizesinin iptal edilmesi de kınanarak, "Fransa, özgür ve bağımsız medyanın Gazze'ye girmesine izin verilmesi ve orada olup bitenleri gösterip belgeleyebilmesi çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - PARİS