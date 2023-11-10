Fransa Dışişleri Bakanı ve Filistin Başbakanı Paris'te Görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Paris'te bir araya geldi. Görüşmede, ateşkese yol açabilecek bir insani aranın acil olduğu vurgulandı ve Filistin meselesinde iki devletli çözüm üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Paris'te bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün Paris'te düzenlenen "Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ın ardından Filistin Başbakanı Iştiyye ile görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, ateşkese yol açabilecek bir insani aranın acil olduğuna işaret edildiğini aktaran Colonna, Iştiyye ile Filistin meselesinde zaruri olan iki devletli çözüm üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

"Gazze için Uluslararası İnsani Konferans"ı dün Paris'te düzenlendi.

Konferansa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Filistin Başbakanı Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger'ın yanı sıra çok sayıda ülkeden yetkili ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız temsil etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.