Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné: "Tek hedefimiz Putin'i ateşkese zorlamak"

Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Rusya'ya şartsız ve derhal yürürlüğe girecek 30 günlük ateşkes çağrısında bulunarak, 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerin başarısız olmasına yol açan üç tuzağa düşülmemesi gerektiğini söyledi. Avrupa'nın savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurgulayan Bakan, Avrupa Birliği'nin hazırladığı yeni yaptırım paketine Fransa'nın aktif katkı verdiğini ve bu yaptırımların amacının "Vladimir Putin'i ateşkese zorlamak ve barış müzakerelerine oturtmak" olduğunu ifade etti.

Antalya'da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, Vladimir Putin'in Türkiye'ye düşük düzeyli bir heyet gönderdiğini belirterek, bunun ABD ve Avrupalıların hazırladığı büyük yaptırımlardan kaçınmak için yapıldığını söyledi. Teknik düzeyde görüşmelerin yapılmasının beklendiğini ifade eden Séjourné, en iyi senaryonun şartsız ve derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes olduğunu vurguladı.

Séjourné, 2022 yılında İstanbul'da yapılan görüşmelerin başarısız olmasına yol açan üç tuzağa tekrar düşülmemesi gerektiğini belirtti.

Üç temel uyarı

Fransa Dışişleri Bakanı, ilk olarak barış görüşmelerinin bombalar altında yürütülemeyeceğini söyleyerek, 2022'deki Buça Katliamı'nın görüşmeleri sona erdirdiğini hatırlattı. İkinci olarak, Ukrayna'nın barış sonrası kendi güvenliğini sağlayacak askeri kapasiteye sahip olmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın saldırıları caydıracak güce sahip olması ve gelecekte kendi güvenlik ortaklarını seçebilmesinin müzakere sürecinin olmazsa olmazı olduğunu belirten Bakan Séjourné, üçüncü olarak ise yaptırımların görüşmelerden önce değil, ancak sonunda kaldırılması gerektiğini söyledi. Séjourné, 2022'de bu sıralamanın tersinin uygulanmasının görüşmeleri başarısızlığa sürüklediğini vurguladı.

Ukrayna ateşkes teklifini kabul etti, şimdi sıra Rusya'da

Séjourné, 9 Mart'ta ABD tarafından önerilen 30 günlük, şartsız ve derhal yürürlüğe girecek ateşkes teklifinin Ukrayna tarafından kabul edildiğini hatırlattı ve geçtiğimiz hafta Kiev'de Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi, İngiltere ve Polonya Başbakanları'nın katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede bu teklifin açık biçimde yeniden dile getirildiğini söyledi.

Bakan Séjourné, "Evet, bu 30 günlük, şartsız ve derhal uygulanacak bir ateşkes. Bu, Cumhurbaşkanı Macron'un, Alman Şansölyesi, İngiltere ve Polonya Başbakanı ile geçtiğimiz cumartesi günü Kiev'de yaptığı görüşmede açıkça dile getirdiği çağrıdır. Bu, Başkan Trump ve koalisyon üyeleriyle yapılan görüşmelerin ardından ortaya konmuştur. Aslında bu, Ukraynalıların 9 Mart'ta kabul ettiği ABD teklifidir. Artık bu teklifi değerlendirme sırası Rusya'dadır" dedi.

Avrupa güvenliği için yüzde 3 ila yüzde 3,5 savunma harcaması hedefi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzde 3 ila yüzde 3,5'lik savunma harcama hedefinin doğru bir seviye olduğunu ifade eden Séjourné, bu hedefin hem kapasite boşluklarını kapatmak hem de NATO üyesi Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlamak açısından önem taşıdığını belirtti. Tehdit seviyesinin arttığına dikkat çeken Séjourné, son üç yılda Rusya'nın saldırgan tavrının Ukrayna ile sınırlı kalmadığını ve bölgesel güvenlik dengelerini sarstığını söyledi.

Yaptırımlar karşısında askeri tepki

Séjourné, Avrupa Birliği yaptırımlarının Rusya'yı ciddi şekilde etkilediğini belirterek, üç gün önce Estonya açıklarında meydana gelen bir olaya dikkat çekti. Fransa Dışişleri Bakanı, yaptırımlara tabi tutulan bir Rus petrol tankerinin Estonya Donanması tarafından durdurulmak istendiği sırada, Rusya'ya ait savaş uçaklarının bölgeye gelerek Estonyalı yetkilileri engellemeye çalıştığını aktardı. Séjourné, bu olayın, Rusya'nın bir Avrupa Birliği yaptırımına karşı doğrudan askeri müdahale girişiminde bulunduğu ilk örnek olduğunu söyledi.

Avrupa ayağını inşa etme zamanı

ABD'nin Avrupa güvenliğinin bir bölümünün sorumluluğunu Avrupalılara devretme niyetini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Bakan Séjourné, NATO içerisinde Avrupa vizyonunun güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu doğrultuda Avrupa ayağının inşa edilmesinin savunma harcamalarının artırılmasını zorunlu kıldığını söyleyen Bakan, yalnızca doğrudan askeri harcamaların değil, siber güvenlik, lojistik hareketlilik ve direnç gibi destekleyici alanlardaki yatırımların da güvenliğe katkı sağlayacağını ifade etti.

AB yaptırımları Rusya'ya 400 milyar avro kaybettirdi

Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımların Rusya ekonomisini doğrudan etkilediğini belirterek, "Yaptırımlar Rusya'yı zorluyor" dedi. Séjourné, uygulanan yaptırımların Rusya'ya şimdiye kadar yaklaşık 400 milyar avroya mal olduğunu ve bunun ülkenin üç yıllık askeri harcamasına denk geldiğini ifade etti.

Avrupa Birliği'nin 17'nci yaptırım paketinin iki gün önce üzerinde uzlaşıldığını ve kısa süre içinde resmen kabul edileceğini söyleyen Séjourné, Fransa'nın bu paketin oluşturulmasına aktif katkı sunduğunu vurguladı. Séjourné, "Fransa, yaptırım listesine petrol tankerlerinin, finansal kurumların, çift kullanımlı ürün sağlayan şirketlerin, dezenformasyon kampanyalarına ve siber saldırılara destek veren kişi ve kuruluşların dahil edilmesine önemli katkı sağladı" dedi.

ABD Kongresi'ndeki yaptırım tasarısına Avrupa desteği

Fransa Dışişleri Bakanı, yeni yaptırımlar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde gündeme gelen tasarıya Avrupa'dan caydırıcılık katkısı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Séjourné, ABD'li Senatör Lindsey Graham ile kısa süre içinde görüşeceğini belirterek, Marco Rubio'nun daha önce sözünü ettiği, Graham'a ait yaptırım paketi üzerine çalışacaklarını ifade etti. Hedeflerinin bu pakete Avrupa caydırıcılığı eklemek olduğunu vurgulayan Bakan, "Tek bir hedefimiz var, Vladimir Putin'i ateşkese zorlamak ve barış müzakerelerine başlatmak" dedi.

Gazze'deki durumu da ele alan Barrot, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ve geniş çaplı ulaştırılması çağrısını yineledi. Öte yandan, İsrail hükümetinin, Gazze'de işgalde ve daha fazla askeri eylemde bulunacağına ilişkin açıklamalarını kınadıklarını vurgulayan Barrot, Filistin meselesine askeri bir çözüm olmadığının altını çizdi.

Fransa'nın Suudi Arabistan ile birlikte Birleşmiş Milletler çatısı altında iki devletli çözüm temelinde bir uluslararası konferans hazırlığında olduğunu belirten Séjourné, "Bu sürecin amacı siyasi çözüme giden yolu açmaktır" dedi. Séjourné ayrıca, "Bu süreç yalnızca sembolik bir an olmayacak, aynı zamanda önemli bir dönüm noktası olabilir" dedi. - ANTALYA