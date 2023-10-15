Fransa Dışişleri Bakanı Gazze'ye Yardım Çağrısı Yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'ye gıda ve temel ihtiyaçları ulaştırabilmesinin önemli olduğunu belirtti. Colonna, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu ve İsrail'e desteğini yineledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'ye gıda ve temel ihtiyaçları ulaştırabilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Colonna, ziyaret için gittiği İsrail'de düzenlendiği basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransız Bakan, " İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu" belirterek, İsrail'e desteğini yineledi.

BM'nin Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş kişiler için gıda ve temel ihtiyaçları ulaştırabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Colonna, "( Gazze'deki) esirlerin derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüştüğünü aktaran Colonna, bölgedeki durumun "endişe verici" olduğunu kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.