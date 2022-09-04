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Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Türkiye'yi ziyaret edecek

Politika Haberleri

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Türkiye'yi ziyaret edecek

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Türkiye'yi ziyaret edecek.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Türkiye'yi ziyaret edecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret dolayısıyla yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Fransa'nın ikili ilişkisinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin ve güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Fransa Politika Haberler

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