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Fransa Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 23-24 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Çin-Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının halklar arası etkileşim konulu 6. toplantısı gerçekleştirilecek.