Fransa Dışişleri Bakanı Çin'i Ziyaret Edecek
Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 23-24 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Ziyaret sırasında Çin-Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının halklar arası etkileşim konulu 6. toplantısı gerçekleştirilecek.
BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine 23-24 Kasım tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Colonna'nın ziyareti sırasında Çin-Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının halklar arası etkileşim konulu 6. toplantısının gerçekleştirileceğini belirtti.