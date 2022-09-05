Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda...
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna: "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yeni sömürgecilik ya da Türkiye ile ilgili değildir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika