Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'tan Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Sert Eleştiri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze'deki insani yardım dağıtımı sırasında yaşanan ölümleri hatırlatarak, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulundu. Barrot, askerileştirilmiş yardım dağıtımının kan dökülmesine neden olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze'de insani yardım dağıtımı sırasında yaşanan ölümleri hatırlatarak, Gazze Şeridi'nde yardım dağıtım için kurulan ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulundu. Barrot, "Bu bir skandaldır, utanç vericidir ve sona ermelidir" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Gazze Şeridi'nde yardım dağıtım için kurulan ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi. Barrot, Gazze'de insani yardım dağıtımı sırasında yaşanan ölümleri hatırlatarak, GHF faaliyetlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Barrot, "Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın faaliyetlerinin sona ermesini talep ediyorum. Askerileştirilmiş yardım dağıtımı, Gazze'de kan dökülmesine neden oldu. Bu bir skandaldır, utanç vericidir ve sona ermelidir" dedi.

Fransa, yarından itibaren Gazze'ye 4 havadan yardım operasyonu ile 40 tonluk insani yardım ulaştırılacağını açıkladı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

Ormanlarımızı yakan hainler İHA'ya böyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var

Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.