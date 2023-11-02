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Fransa'dan Yalova'ya gelen tırda 80 kilogram esrar bulundu, sürücü tutuklandı

Fransa'dan Yalova'daki Ro Ro Limanı'na gelen bir tırda yapılan aramada 80 kilogram esrar ele geçirildi ve tır sürücüsü gözaltına alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da operasyonu sosyal medya hesabında paylaştı. Gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.