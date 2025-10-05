Fransa'da Yeni Hükümet Kuruldu

FRANSA'da, Başbakan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurduğu bildirildi.

Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu. Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Lecornu'nun yeni hükümetini kurduğunu açıkladı. Lecornu'nun yeni kabinesinde, Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı oldu.