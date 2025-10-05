Haberler

Fransa'da Yeni Hükümet Kuruldu

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, güvenoyu alamayan önceki hükümetin ardından yeni kabinesini oluşturdu. Yeni kabinede önemli bakanlıklar için atamalar yapıldı.

FRANSA'da, Başbakan Sebastien Lecornu'nun yeni hükümeti kurduğu bildirildi.

Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurdu. Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Lecornu'nun yeni hükümetini kurduğunu açıkladı. Lecornu'nun yeni kabinesinde, Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
