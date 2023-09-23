Fransa'da Yarın Yapılacak Senato Seçimleri

Fransa'da yarın yapılacak kısmi Senato seçimleri kapsamında Parlamento'nun üst kanadı Senato'da görevli 348 senatörden 170'i yenilenecek.

Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa'da yasama görevini iki kanattan oluşan Parlamento üstleniyor.

Parlamento'nun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis'te 577 milletvekili bulunurken, üst kanadı oluşturan Senato'da 348 senatör görev alıyor. Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamento'nun iki kanadı olan Meclis ve Senato'nun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.

Meclis'te görev alan milletvekilleri halk tarafından her 5 yılda bir düzenlenen genel seçimlerle tamamen yenilenirken, Senato'da görev yapan senatörlerin yarısı (170 senatör) her 3 yılda bir yapılan seçimle yenileniyor. Senatörlerin toplam görev süresi ise 6 yıl.

Böylelikle 2017'de yapılan kısmi seçimlerde göreve başlayan senatörler, yarınki seçimle görev sürelerini tamamlamış olacak.

Senato seçimlerinin ardından 2 Ocak'ta yeni bir senato başkanı da seçilecek.

Senatör sayıları seçim bölgelerini oluşturan vilayetlerin nüfusuna göre belirlenirken, yarın başkent Paris'te 12 senatör, Loire vilayetinde 4 senatör seçilecek.

Bu seçimde toplam 1829 aday, senatör olmak için yarışacak.

Milletvekili seçilme yaşının 18 olduğu ülkede, senatör olmak isteyenlerin en az 24 yaşında olması gerekiyor.

Senato feshedilemiyor

Anayasa'ya göre, Senato, Meclis'in aksine feshedilemiyor ve cumhurbaşkanının sağlık veya başka sorunlar nedeniyle görevini yapamaması durumunda ise cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak senato başkanı devralıyor.

Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde 2 defa eski Senato Başkanı Alain Poher Cumhurbaşkanı görevini üstlendi. Poher, 1969'da istifa eden eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün ve 1974'te hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Georges Pompidou'nun yerine cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

Senato seçimlerinde halk yerine "seçilmişler" oy kullanıyor

Milletvekillerinin halk tarafından seçildiği ülkede, Senato seçimlerinde sadece "seçilmişler" oy kullanabiliyor.

"Seçilmişler" senatörlerin aday olduğu seçim bölgesinde seçilmiş kişilerden oluşuyor. Bunların arasında, parlamenterler, bölge, vilayet ve belediye meclislerinin üyeleri yer alıyor. Fransa'da 162 bin "seçilmiş" bulunuyor.

Senato seçimlerinde oy kullanmak mecburi, bunu yerine getirmeyen seçilmişler için 100 avro para cezası bulunuyor.

Seçim kapsamında yarın 45 seçim bölgesinde valilik binalarında sandık kurulacak.

Yarın seçilen 170 senatör, Senato'nun bulunduğu tarihi Lüksemburg Sarayı'nda da görev yapacak.

Öte yandan, Senato "idari bölgeleri" temsil ediyor.

Mevcut Senato yapılanması

Gerard Larcher'ın 2014'ten bu yana başkanlığını üstlendiği Senato'da 118 kadın ve 230 erkek bulunuyor.

Cumhuriyetçiler Partisi (LR) 145 senatörle Senato'da en çok sandalyeyi elinde bulunduran grubu oluşturuyor.

Seçime 3 sol ve çevreci parti birlikte gidiyor

Sosyalist Parti (PS), Yeşiller Partisi (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) daha fazla senatör çıkarabilmek için seçime birlikte katılma kararı aldı.

Bu senato seçimlerinde sağcı adayların favori olacağı öngörülüyor.

Henüz Senato'da sandalyesi olmayan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi bu seçimler kapsamında senatör çıkarmak istiyor.