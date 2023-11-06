Fransa'da Yahudi karşıtlığına karşı gösteri düzenleme çağrısı

Fransa'da Filistin'e destek gösterileri yasaklanırken, siyasiler Yahudi karşıtlığına karşı birlik olunması için gösteri düzenlenmesi çağrısı yapıyor. İçişleri Bakanı, bugüne kadar 486 kişinin Yahudi karşıtlığından gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da, Filistin'e destek gösterileri "kamu güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle yasaklanmaya devam ederken, siyasiler "antisemitizme karşı durma" gösterisi düzenlenmesi için harekete geçti.

Fransa Sosyalist Partisi lideri Olivier Faure, katıldığı Radio J programında, tüm siyasi oluşumlardan Yahudi karşıtlığına karşı birlik olmalarını istedi.

Yahudi karşıtlığını protesto etmek için "büyük bir gösteri" düzenlemeyi teklif eden Faure, gösterinin Paris'teki Filistin'e destek protestolarının merkez üssü olan Cumhuriyet Meydanı'nda, gelecek günlerde yapılabileceğini söyledi.

7 Ekim'den bu yana 486 kişi Yahudi karşıtlığından gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, ülkede Yahudi karşıtı olayların arttığını, bugüne kadar 486 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Filistin'e destek gösterilerinin başladığı tarihten bu yana, Yahudi karşıtlığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı arttı.

500 binden fazla Yahudi ile Avrupa'nın en fazla Yahudi nüfusuna sahip ülkesi olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti İsrail'e desteğini sürdürürken, Filistin yanlısı gösteriler yasaklanmaya devam ediyor.

Hükümet, Filistin'e destek gösterilerine topyekun yasak uygulama kararı almış, bu karar ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştaya taşınmıştı.

Danıştay ise gösterilere ilişkin toplu bir yasak kararının alınamayacağını belirterek, yetkililerin olay bazlı karar vermeleri gerektiğine hükmetmişti.

-Senatoda siyonizm karşıtlığının suç sayılması girişimi

Cumhuriyetçi Partiden Senatör Stephane Le Rudulier, Filistin'e destek gösterilerinde İsrail bayraklarının yakıldığını belirterek, "Siyonizm karşıtlığının suç sayılması" için girişimde bulunmuştu.

Le Rudulier'in öncülüğünde 16 senatör, Senatoya sundukları yasa tasarısında İsrail devletinin varlığını sorgulayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avro, İsrail'e hakaret edenlere ise 2 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası verilmesini istemişti.

Tasarıda, İsrail devletine karşı nefret ve şiddeti kışkırtmaya ise 5 yıl hapis ve 100 bin avro para cezası talep edilmişti.

Fransa Ulusal Meclisinin 2019'da Yahudi karşıtlığını siyonizm karşıtlığıyla eş sayan tasarıyı onaylaması tartışma yaratmıştı.

Çok sayıda akademisyen ve bilim insani antisemitizmle mücadelenin önemine vurgu yaparken siyonizm karşıtlığının ise meşru olduğu görüşünü paylaşmıştı.