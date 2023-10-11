Fransa'da Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 yabancı sınır dışı edildi

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 yabancının sınır dışı edildiğini açıkladı. Darmanin, Yahudi okuluna gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Fransız Yahudilerinin sıkça gittiği 500 yerin 10 bin polis ve jandarma tarafından korunduğunu belirtti. Polisin 7 Ekim'den bu yana 50'den fazla Yahudi karşıtı olay tespit ettiği ve 20'den fazla kişiyi gözaltına aldığı bilgisini veren Bakan, 3 yabancının sınır dışı edildiğini duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Yahudi karşıtı olaylara karışan 3 yabancının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Darmanin, Sarcelles kentinde bir Yahudi okuluna gerçekleştirdiği ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Fransız Bakan, okul ve sinagoglar dahil Fransız Yahudilerinin çokça gittiği 500 yerin 10 bin polis ve jandarma tarafından korunduğunu belirtti.

???????Darmanin, 7 Ekim'den bu yana polisin 50'den fazla Yahudi karşıtı olayı tespit ettiğini, bu kapsamda 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını ve 3 yabancının sınır dışı edildiğini duyurdu.