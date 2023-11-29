Fransa'da Sosyalist Milletvekili Macron Hükümetini Aşırı Sağcı Şiddet Olaylarına Karşı Eleştirdi

Fransa'da sosyalist milletvekili Arthur Delaporte, Emmanuel Macron hükümetini, son günlerde aşırı sağcı gruplar tarafından çıkarılan şiddet olaylarına karşı 'harekete geçmemekle' suçladı. Delaporte, aşırı sağcı grupların hükümet tarafından 'cezasız bırakıldığını' söyledi.

Fransa'da sosyalist milletvekili Arthur Delaporte, Emmanuel Macron hükümetini, son günlerde aşırı sağcı gruplar tarafından çıkarılan şiddet olaylarına karşı "harekete geçmemekle" suçladı.

Sosyalist Parti (PS) milletvekili Delaporte, 18 Kasım'da 16 yaşındaki Thomas'ın öldürülmesinin ardından Drome bölgesinde yaşanan şiddet olaylarına ve bunun ulusal basında nasıl ele alındığına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Delaporte, Fransa'nın uzun yıllardır aşırı sağcı hareketlere ev sahipliği yapmasına rağmen, ulusal basında son dönemlerde bu hareketlere karşı artan ilgiyi "ülkede aşırı sağın yeniden canlanması" ile açıkladı.

Aşırı sağcı grupların, yıllardır şiddet eylemlerine karışmalarına rağmen bir şekilde varlığını sürdürdüğüne işaret eden Delaporte, bu grupların hükümet tarafından "cezasız bırakıldığını" söyledi.

Delaporte, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, genç Thomas'ın öldürülmesinin ardından Drome bölgesindeki şiddet olaylarını körükleyen aşırı sağcı grupların feshedileceğini duyurmasına ilişkin, "Bugün, belki basının da etkisiyle hükümet bunun farkına vardı." dedi.

Ancak hükümetin bu önlemlerinin yetersiz kaldığını belirten Delaporte, Cumhuriyetçiler Partisi (LR) lideri Eric Ciotti'nin de aşırı sağcıların organize ettiği şiddet olaylarını kınamamasını eleştirdi.

Sosyalist milletvekili, bu tür nefret suçlarının önemsizleştirilmesine karşı çıkarak, siyasileri şiddet olaylarını kınamaya çağırdı.

Aşırı sağcılar farkı kentlerde sokaklara inmişti

Thomas'ın öldürüldüğü Drome bölgesine bağlı Romans-sur-Isere'de demir sopalar ve havai fişek taşıyan yaklaşık 60 kişilik aşırı sağcı grup, 26 Ekim'de "İslam Avrupa dışına" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı. Bölgede bazı camilere de tehdit mesajları gönderilmişti.

Kentte yaşanan şiddet olaylarında rolü olan 6 kişi, 6 ila 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Romans-sur-Isere'in ardından Rennes kentinde de aşırı sağcılar "Fransa Fransızlarındır" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı.

Lyon'un da 5'inci bölgesinde aşırı sağcılar gösteri yapmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, "Göç öldürür" yazılı pankartlar taşıyanların, "İslam Avrupa dışına" ve "Thomas için" sloganları atması yer almıştı. Polisin müdahale ettiği gösterilerde 8 aşırı sağcı gözaltına alınmıştı.

Olay

Drome bölgesindeki Crepol köyü sakinleri 18 Kasım gecesi kış balosu için belediye binasında toplanmış, balo salonunda bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 16 yaşındaki Thomas bıçaklanarak öldürülmüş, 18 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, 400'den fazla kişinin bulunduğu salonu basan ve çok sayıda kişiyi yaralayan saldırganların siyasi ya da dini bir gerekçeyle hareket etmediğinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Valence Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. 9 şüpheli "cinayet" ve "toplu halde cinayete teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınmış, bu kişilerden 6'sının tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Savcılık, gözaltına alınanlar arasında 20 yaşındaki bir Fransız'ın, Thomas'ın ölümünde ana şüpheli olduğunu bildirmişti.

Gencin ölümünün ardından aşırı sağcılar, farkı kentlerde sokaklara inerek şiddet olayları başlatmıştı.