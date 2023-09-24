Fransa'da polis şiddeti ve ırkçılığa karşı protesto gösterileri

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere birçok kentte, polis şiddetine ve ırkçılığa karşı protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerde banka şubeleri ve bankamatikler zarar gördü, polis müdahale etti.

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere birçok kentte, polis şiddetine ve ırkçılığa karşı protesto gösterileri düzenlendi.

Fransa'da polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği gösterilerde kaos çıktı. Paris'teki Gare du Nord Tren Garı'nda sakin başlayan protesto gösterisinde, siyah kapüşonlu ve yüzleri örtülü onlarca gösterici, polisin almış olduğu bütün tedbirlere rağmen banka şubelerinin camlarını ve bankamatikleri kırdı. Göstericilere engel olmak isteyen bir polis arabası, grup tarafından taşlandı. Boulevard de Clichy Caddesi'nde gösteriler sırasında trafikte sıkışan bir araca demir çubuklarla saldıran gruba, polis müdahale etti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis ve ırkçılık karşıtı düzenlenen gösterilerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Paris gösterisinde polise karşı kabul edilemez bir şiddet yaşandı. Polis karşıtı nefretin nereye vardığını görüyoruz" dedi.

Polis şiddeti ve ırkçılığı kınayan "Şiddete ve ırkçılığa karşı bir arada durun", "Ne unutun, ne de affedin" sloganları atan göstericiler, "Polis şiddetine karşı ulusal koordinasyon" pankartı arkasında yürüdü. Gösterilerde ayrıca, "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde", "Adalet yoksa barış da yok" ve "Nahel için adalet istiyoruz" sloganları atılırken, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin isim ve resimleri kalabalık tarafından taşındı.

Nahel M., Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş, 17 yaşındaki gencin ölümünün ardından Fransa sokakları şiddet olaylarına sahne olmuştu. - PARİS