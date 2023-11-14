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Fransa'da Parlamentoya göç kotaları belirleme yetkisi veren yasa tasarı Senatodan geçti

Senato Genel Kurulunda görüşülen göç yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı, aile birleşimi şartlarını katılaştırmayı ve öğrenci göçüne ilişkin kontrolleri artırmayı öngörüyor. Ayrıca, ücretsiz tedavi imkanının yasaklanması ve vatandaşlık şartlarının katılaştırılması da tasarıda yer alıyor.