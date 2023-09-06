Fransa'da Müslüman Öğrenci Kıyafeti Nedeniyle Ayrımcılığa Uğradı

Fransa'da bir Müslüman öğrenci, önü açık uzun elbise giydiği için derse alınmayarak ayrımcılığa uğradığını iddia ederek şikayetçi olacak.

Fransa'da "yeni nesil kimono" olarak adlandırılan önü açık uzun elbise giydiği için derse alınmayan ve okulda kalmasına izin verilmeyen Müslüman öğrenci "dini aidiyeti nedeniyle ayrımcılık gördüğü" gerekçesiyle şikayetçi olacak.

Lyon kentinde dün sabah okulun ilk gününde, kot pantolonun üzerine önü açık uzun elbise giydiği için 15 yaşındaki Müslüman genç kız lisede derse alınmadı ve okulda kalmasına izin verilmedi.

Genç kız, dini aidiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığı için Lyon Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacak.

Müslüman öğrenci, AA muhabirine, okulun ilk günü sınıftayken lisedeki bir görevlinin kendisini okul müdürünün odasına götürdüğünü anlattı.

Genç öğrenci, burada müdürün kendisinden başındaki saç bandını, ardından da Eğitim Bakanlığının yasağı doğrultusunda yeni nesil kimonosunu çıkarmasını istediğini dile getirdi.

"Tabii ki kabul etmedim çünkü kıyafetin önü açık ve bir abaya (uzun elbise) değil, bu nedenle kıyafetim yasalara aykırı değildi." diyen Müslüman öğrenci, müdürün kendisine "giydiği kıyafetle derse kabul edilmeyeceğini" söylediğini aktardı.

Öğrencinin avukatı Nabil Boudi, müvekkilinin "aşağılanmasını" esefle karşıladığını belirterek, genç kızın "dini aidiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığına" işaret etti.

Boudi, "Bu aşağılanma sona ermeli ve adli bir makam bu dosyaya acilen bakmalı çünkü Eğitim Bakanı'nın (Gabriel Attal) verdiği bu talimat, genç kız öğrencilerine yönelik dini aidiyetleri nedeniyle ayrımcılık doğuruyor." diye konuştu.

Bu olayın, Attal'ın yakın zamanda verdiği talimatlardan doğabilecek tehlikeli gidişatı gösterdiğini kaydeden Boudi, önü açık uzun elbise giymenin dini bir aidiyet göstergesi olmadığını savundu.??????

Ülkede bu hafta okulların açılmasının ardından birçok öğrenci abaya giymedikleri halde kıyafetleri nedeniyle okula alınmadı. Söz konusu öğrencilerin ortak özeliği, tamamının Müslüman olması ve bol kıyafet giymeleriydi.

Eğitim Bakanı Attal, abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin "laikliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.