Fransa'da Muhalefet Hükümetin Afrika Politikasını Eleştiriyor

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) hükümetin Afrika ülkelerine karşı 'çifte standardını' eleştirerek, bu ülkeler ile 'eşitler arası' bir ortaklık çağrısı yaptı. LFI Ulusal Meclis Başkanvekili Mathilde Panot, hükümetin Ulusal Mecliste açıkladığı Afrika ülkeleri ile 'yeni ortaklık vizyonuna' ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) hükümetin Afrika ülkelerine karşı "çifte standardını" eleştirerek, bu ülkeler ile "eşitler arası" bir ortaklık çağrısı yaptı.

LFI Ulusal Meclis Başkanvekili Mathilde Panot, hükümetin Ulusal Mecliste açıkladığı Afrika ülkeleri ile "yeni ortaklık vizyonuna" ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Macron'un Afrika ülkelerini "küçümsemesi"

Panot, Fransa hükümetinin Afrika ülkeleri ile ilişkilerinin "çifte standart" ve "küçümseme" üzerine kurulduğuna dikkati çekti.

Afrika ile ilişkilerde, "Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir küçümseme hali içinde." diyen Panot, Macron'un 2017 yılında Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da katıldığı bir programda, dönemin Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'ye karşı alaycı bir tutum sergilediğini ve "klima onaracak" ifadesini kullandığını hatırlattı.

Hükümet yetkililerin bu gibi tutumlarının "Fransa'nın uluslararası alandaki sesine zarar verdiğini" belirten Panot, Farklı Afrika ülkeleri ile "eşitler arası bir ilişki" kurulması çağrısı yaptı.

Panot, parlamentodaki yeni vizyon tartışmalarında, LFI milletvekillerinin Afrika ülkeleri ile "Macron'un oldukça tahrip ettiği" bugünkü ilişkilerden "tamamen farklı bir ilişki" kurulması önerisinde bulunduklarını söyledi.

Fransız vekil, bu öneriler arasında, Fransa'nın Afrika'daki "bir takım darbeleri kınarken, bazılarını kınamakta tereddüde düşmesine" ilişkin olarak "bariz çifte standart" yaklaşımının terk edilmesinin de yer aldığını kaydetti.

Tarım gibi alanlarda "özel konumda olan bu ülkelerden öğrenecek çok şeyimiz var" diyen Panot, "bilimsel paylaşım, ortak değerler ve karşılaşılan ortak zorluklarla mücadele üzerine kurulu bir eşitler arası ilişkiden" yana olduklarını vurguladı.

Ulusal Mecliste "yeni ortaklık vizyonu"

Emmanuel Macron hükümeti 21 Kasım'da Ulusal Meclis'te Afrika ülkeleri ile yeni ortaklık vizyonunu tanıttı. Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, son dönemde Sahel bölgesi ülkelerinde yaşanan krizlerle birlikte Paris ile bölge arasındaki ilişkilerin ölme noktasına geldiğini belirtti.

Fransa'nın Sahel bölgesinde 2013'te başlatılan Sarvel ve 2014'te başlatılan Barkhane operasyonlarını ele alan Colonna, "Mali, Burkina Faso ve son olarak Nijer'deki askeri darbenin" ardından bölgedeki güvenlik durumunun kötüleştiğini söyledi.

Colonna, darbelerin, Fransa'nın terörle mücadele kapsamında bölge ülkelerinde asker konuşlandırmasına imkan veren operasyonlar kapsamında gösterdiği "çabayı zayıflattığını" ileri sürdü.

Bölge ülkelerinde özgürlük ihlallerinin de arttığı söyleyen Colonna, Rusya'nın Mali'de Wagner paralı asker gruplarını konuşlandırma kararına ilişkin, "Mali'de olduğu gibi Wagner seçimi, ekonomik yağmayı ve savaş suçlarını seçmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, 2017'de Vagadugu'da üniversite öğrencileri ile bir araya gelmişti. Bir öğrencinin Fransa'nın inşaat halindeki bir nükleer santral ile ilgili ne yapacağı sorusuna "Sanki ben hala sömürgeci bir güçmüşüm gibi konuşuyorsunuz. Burkina'da elektrik anlaşması istemiyorum. Bu sizin devlet başkanınızın işi." yanıtını vermişti.

Macron'un bu yanıtı salonda gülüşmelere neden olurken bu sözlerden rahatsız olduğu anlaşılan eski Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore birkaç dakikalığına salondan ayrılmıştı. Macron, bunun üzerine Kabore'ye "Gitme" diye hitap etmiş ve şaka yollu "Klimayı onaracak" yorumunu yapmıştı.