Fransa'da maaş artışı talebiyle düzenlenen gösteride polis müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te maaş artışı talebiyle düzenlenen gösteride polis, protestoculara sert müdahalede bulundu. Sendikaların çağrısıyla öğretmenler dahil farklı meslek grupları ülke genelinde maaş artışı ve kadın-erkek eşitliği talebiyle greve gitti. Bu kapsamda Paris, Marsilya, Lyon kentleri de dahil ülkede 200 kadar noktada gösteri düzenlendi. Lyon'daki gösteriye Filistin destekçileri de katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te maaş artışı talebiyle düzenlen gösteride polis, protestoculara sert müdahalede bulundu.

Sendikaların çağrısıyla öğretmenler dahil farklı meslek grupları ülke genelinde maaş artışı ve kadın-erkek eşitliği talebiyle greve gitti.

Bu kapsamda Paris, Marsilya, Lyon kentleri de dahil ülkede 200 kadar noktada gösteri düzenlendi.

Paris'teki gösteriye İtalya Meydanı'ndan başlayan protestocular Vauban Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis sert müdahale ederek bazı göstericileri gözaltına aldı.

Lyon'daki gösteriye Filistin destekçileri de katıldı

Sosyal medya paylaşımlarındaki görüntülere göre, Lyon'daki gösteride, protestocular ellerinde Filistin bayrakları ve "Gazze direniyor" yazılı pankartları taşıdı.

Fransız basınındaki haberlere göre, organizatörler ülke genelindeki gösterilere 200 bin, polis ise 92 bin 500 kişinin katıldığını açıkladı.