Fransa'da Göçmenler ve Tahtakurusu Tartışması

Fransa'da TV sunucusu Pascal Praud'un göçmenler nedeniyle ülkede tahtakurusunun arttığına ilişkin açıklaması tepkilere neden oldu. Fransız siyasetçiler, Praud'un göçmenler ile tahtakurusu sorunu arasında bağlantı kurmasına tepki gösterdi.

Fransa'da TV sunucusu Pascal Praud'un "göçmenler nedeniyle ülkede tahtakurusunun arttığına" ilişkin açıklaması tepkilere neden oldu.

Fransız CNews televizyon kanalı sunucusu Praud, sunduğu bir programda ülkedeki tahtakurusu meselesini haşere konusunda uzman olan internet sitesi yöneticisi Nicolas Roux ile ele aldı.

Praud, "Neden bugün daha fazla tahtakurusu olduğunu biliyor muyuz? Hijyenle mi ilgili? Tüm soruları masaya yatıracağım: Bu zamanlarda çok göç var." diye konuştu.

Program sırasında Praud, söz konusu tahtakurularını Fransa'daki insanlarla aynı hijyen koşullarına sahip olmayan ve sokakta yaşayan insanlar tarafından getirildiği imasında bulundu.

Fransız siyasetçiler, Praud'un göçmenler ile tahtakurusu sorunu arasında bağlantı kurmasına tepki gösterdi.

Fransız milletvekili Mathilde Panot, X sosyal medya platformundan "Pascal Praud, tahtakurularının çoğalmasıyla hijyen arasında hiçbir bağlantı olmadığını bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu. Panot, Praud'u "ırkçı bahane türetmekle" suçladı.

Milletvekili Aurelie Saintoul ise Praud'un sözlerinin "ırkçı" olduğunu savunarak hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.

Yeşiller Partisi (EELV) Ulusal Sekreteri Marine Tondelier, Praud'un söz konusu sözleri sarf ettiği görüntüyü alıntılayarak "Neden çevreci siyasetçiler CNews'a gitmeyi reddediyor, işte cevabı burada." ifadesini kullandı.

Fransa'da tahtakurusu sorunu

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, dün Başbakan Elisabeth Borne'a yazdığı mektupta, Fransa'nın 2024'te Olimpiyat Oyunları'na hazırlandığını hatırlatarak hükümetten tahtakurusu sorununa karşı acil eylem planını devreye sokmasını istemişti.

Paris'te metro ve trenlerdeki tahtakurularını gösteren videoların sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler büyümüştü.

Ayrıca başkentteki sinema salonlarında tahtakurusu tespit edilmiş, bu durum bilet satışlarını olumsuz etkilemişti.

Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesinin (ANSES) verilerine göre, Fransa'da her 10 haneden 1'inde tahtakurusu problemi yaşanıyor.