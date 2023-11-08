Fransa'da Gazze'deki insani durumun iyileşmesi için uluslararası konferans düzenlenecek
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Fransa'da Elysee Sarayı kaynakları, Gazze'deki insani durumun iyileşmesinin İsrail dahil herkesin çıkarına olduğunu bildirdi. Yarın Paris'te düzenlenecek uluslararası insani konferansa Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer birçok isim katılacak. Konferansta Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması, uluslararası hukukun uygulanması, sivillerin korunması ve terörle mücadele gibi konular ele alınacak.
??????? Fransa'da Elysee Sarayı kaynakları, Gazze'deki insani durumun iyileşmesinin İsrail dahil herkesin çıkarına olduğunu bildirdi.
Elysee Sarayı kaynakları, yarın Paris'te Gazze'deki sivillerin durumuyla ilgili düzenlenecek uluslararası insani konferansa ilişkin bilgi verdi.
Kaynaklar, konferansa, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri (GKRY) Nikos Hristodulidis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağını belirtti.
???????Uluslararası insani konferansa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elysee kaynakları, Gazze'deki insani durumun iyileşmesinin İsrail dahil herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kısa bir konuşma yapması beklenen konferansta, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılmasının güçlendirilmesi, uluslararası hukukun uygulanması, sivillerin korunması ve terörle mücadele gibi konular ele alınacak.