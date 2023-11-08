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Fransa'da Gazze'deki insani durumun iyileşmesi için uluslararası konferans düzenlenecek

Fransa'da Elysee Sarayı kaynakları, Gazze'deki insani durumun iyileşmesinin İsrail dahil herkesin çıkarına olduğunu bildirdi. Yarın Paris'te düzenlenecek uluslararası insani konferansa Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer birçok isim katılacak. Konferansta Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması, uluslararası hukukun uygulanması, sivillerin korunması ve terörle mücadele gibi konular ele alınacak.