Fransa'da Filistin'e Destek Gösterisi

Fransa'da Dışişleri Bakanlığı binası yakınında toplanan Filistin destekçileri, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in saldırıları altında hayatını kaybeden Filistinlilerin resimlerini taşıyarak, Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını ve ateşkesin sağlanmasını talep etti.

Fransa'da Dışişleri Bakanlığı binası yakınında toplanan Filistin destekçileri, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığı binası yakınında Filistin'e destek amacıyla eylem yapıldı.

Gösteriye, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nden milletvekilleri Thomas Portes, Carlos Martens Bilongo, Ersilia Soudais, Andree Taurinya'nın da aralarında olduğu milletvekilleri katıldı.

"Gazze'deki katliamı durdurun" ve "Gazze'de ateşkes sağlayın" sloganları atan göstericiler, ellerinde "Gazze'deki ablukayı kaldırın" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler ayrıca, İsrail'in saldırıları altında Gazze'de hayatını kaybeden öğretmen, çocuk ve doktor adayları dahil birçok Filistinlinin resimlerini taşıyarak, öldürülen sivillerin sadece bir sayı olmadığına dikkati çekti.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan ötürü memnuniyetlerini ifade eden göstericiler, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebinde bulundu.

Gösteride konuşan milletvekili Portes, bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini ifade ederek, "Emmanuel Macron'un (Fransa Cumhurbaşkanı) 'ateşkes' kelimesini ortaya atması için bir ay beklemesi, bir ay boyunca bombardıman, bir ay boyunca Filistin halkının katledilmesi gerekmesinden üzüntü duyuyoruz." dedi.

Portes, Macron'un "ateşkes" sözünü sarf ettikten sonra Yahudi karşıtlığıyla itham edildiğini anımsatarak, bir aylık süre zarfında İsrail ordusunun hedef aldığı çocuk, kadın ve sivillerin yanı sıra okul, hastane ve ambulanslara ait görüntüleri izlemenin dayanılmaz olduğuna işaret etti.

"İsrail ordusunun kendisini en onurlu ordu" olarak nitelediğini belirten Portes, "Bugün sadece görüntülere bakarak (İsrail) ordusunun onurlu olmadığını görmek mümkün. Sömürge savaşı yürüten bir ordu. Etnik temizlik operasyonu yürüten bir ordu." ifadesini kullandı.

Milletvekili Taurinya, İsrail ordusunun Gazzelilerin sığınmaya çalıştığı Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait mekanları da bombaladığını ifade ederek, bunun savaş suçu teşkil ettiğini söyledi.

Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) üyesi Jacques Frochen gösteride AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilere yapılan haksızlığı protesto ettiğini anlattı.

Frochen, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verilmesinin duyurulmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insani yardım alanında çalışanların bölgede ilaç eksik olduğuna ve İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nda ilaçların Gazze'ye geçmesini engellediğine dikkati çektiğini belirtti.

İnsani aranın insani yardım ve ilaçların Gazze'ye ulaşması konusunda yetersiz kalacağını değerlendirmesinde bulunan Frochen, bölgede ivedilikle ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını istedi.

Frochen, Gazze'de "sivillerin katledildiğini" ifade ederek, İsrail medyalarının dünya kamuoyununa kendilerini mağdur olarak gösterdiği yorumunda bulundu.

AFPS üyesi Anne-Catherine Charrier, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bölgede her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Charrier, çatışmalara insani ara vermenin yeterli olmadığını, insanların ölmeye ve yaralanmaya devam ettiğini bu nedenle gerçek anlamda bir ateşkes gerektiğini belirtti.

Avrupalı yetkililerin "ateşkes" çağrısını geç yapmasıyla ilgili Charrier, "Bu tür vahşetler varken halen katı tavır almayan ülkelerin olması bana göre dramatik." dedi.

Charrier, Gazze'de öldürülen sivillerin bir sayıdan ibaret olmadığını göstermek amacıyla gösteride resimlerini taşıdıklarını kaydetti.