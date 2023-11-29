Fransa'da Filistin destekçilerine tehdit mesajları

Fransa'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Filistin'e destek açıklaması yapan gazeteci, sanatçı ve muhalif siyasiler aşırı sağcı gruplardan tehdit mesajları almaya devam ediyor. Araştırmaya göre, aşırı sağcı gruplar, Telegram hesapları üzerinden bu kişileri hedef gösteriyor ve kişisel bilgilerini paylaşıyor. Aşırı sağcılar ayrıca sosyal medya üzerinden taciz mesajları gönderdikleri kişilerin iş yerleriyle de bağlantıya geçerek karalama kampanyası yürütüyor.

Fransa'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Filistin'e destek açıklaması yapan gazeteci, sanatçı ve muhalif siyasiler aşırı sağcı gruplardan tehdit mesajları almaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve Filistin medya kuruluşu Gaza News'in yürüttüğü araştırma sonrası, aşırı sağcı grupların LDJ (Yahudi Savunma Birliği) isimli Telegram hesabına bağlı yayın kanalları üzerinden Fransa basınında Filistin'e verdiği destek ile öne çıkan isimleri, kişisel bilgilerini paylaşarak hedef gösterdiği ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, kanala erişim sağlamak isteyen kişilerden kamerada kendilerini göstermeleri ve Tevrat'tan alıntılar okumaları isteniyor. Bu şartları sağlayan aşırı sağcılar Telegram grubuna dahil ediliyor.

Ayrıca, "Sh4d0w M3t4" isimli Telegram kanalının yöneticisi, binden fazla üyesi olan "Am Israel-Team Action" grubuna hedef gösterilen kişilere ve bu kişilere gönderilecek mesajlara ilişkin talimat veriyor.

"Am Israel-Team Action" yöneticisinin bu ay başında yayımladığı mesajda grup üyelerine, kendi telefonlarını kullanmamaları ve numaralarını gizlemeleri gerektiği, yazılı mesajlarda da "hukuka uygunluk sınırları içinde" kalmaları yönünde uyarılar yaptığı görülüyor. Grup yöneticisi "Öncelikle en ünlü vakalarla ilgileneceğiz, onlar eylemleri ile yüzleştiklerinde daha az önemli olanlar da daha temkinli olacaklar." sözleriyle aşırı sağcı üyelerini cesaretlendiriyor.

Bu gruplar sosyal medya üzerinden taciz mesajları gönderdikleri Filistin destekçilerinin daha sonra iş yerleri ile de bağlantıya geçerek bu kişiler hakkında karalama kampanyası yürütüyor.

Grup yöneticisi ayrıca, İsrail asıllı Fransız milletvekili Meyer Habib ile doğrudan temas halinde olduğunu, hedef gösterilen kişiler hakkında ona bilgi verdiğini ileri sürüyor.

-Şiddet eylemleri hedefliyorlar

"Am Israel-Team Action" grubunda kendisine verilen talimatları başarı ile yerine getiren üyeler sonrasında şiddet eylemi hedefleyen "Am Israel-Team Cyber" grubuna katılıyor.

Grup yöneticileri "en şiddetli eylemleri gerçekleştirecekleri" kapalı bir grup kurduklarını belirterek, üyelerden kişisel bilgilerini mümkün olduğunca gizli tutmasını istiyor.

Bugüne kadar aşırı sağcıların hedefi olan isimler arasında komedyen Yassine Belattar, Malik Bentalha, gazeteci Guillaume Meurice, avukat Fabrice Di Vizio, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri David Guiraud ve Louis Boyard'ın yanı sıra AA muhabiri Feiza Ben Mohamed de yer alıyor.

Aşırı sağcıların hedefi olan isimler AA muhabirine yaptıkları açıklamada, 8 Ekim'den bu yana her gün onlarca tehdit telefonu aldıklarını, taciz ve ölüm tehditleri ile karşı karşıya olduklarını anlattı.

Hedef gösterilen isimler ayrıca, kendilerini kargo görevlisi gibi tanıtan kişilerin kendilerinden bina giriş şifrelerini istediklerini ve paket teslimatı adı altında ev adreslerinin talep edildiği mailler aldıklarını belirtti.

-Aşırı sağcılar farkı kentlerde sokaklara inmişti

Drome bölgesinde Thomas isimli bir gencin öldürülmesinin ardından aşırı sağcılar sokaklara inmişti.

Bu bölgeye bağlı Romans-sur-Isere'de demir sopalar ve havai fişek taşıyan yaklaşık 60 kişilik aşırı sağcı grup "İslam Avrupa dışına" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı. Bölgede bazı camilere de tehdit mesajları gönderilmişti.

Kentte yaşanan şiddet olaylarında rolü olan 6 kişi, 6 ila 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Romans-sur-Isere'in ardından Rennes kentinde de aşırı sağcılar "Fransa Fransızlarındır" sloganları atarak yürüyüş yapmıştı.

Lyon'un da 5'inci bölgesinde aşırı sağcılar gösteri yapmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, "Göç öldürür" yazılı pankartlar taşıyan kişilerin, "İslam Avrupa dışına" ve "Thomas için" sloganları attığı yer almıştı. Polisin müdahale ettiği gösterilerde 8 aşırı sağcı gözaltına alınmıştı.

Muhalefet milletvekilleri, bu grupların çeşitli kentlerde baskın düzenleme girişimini eleştirerek medyayı ve siyasetçileri aşırı sağı cesaretlendirmekle suçluyor.

Siyasiler, aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti körüklemeye çalıştığına işaret ediyor.