Fransa'da Başbakan Lecornu'nun 26 Gün Sonra İstifası Ülkeyi Sarsıyor

Fransa'da 26 gün görevde kalan Başbakan Sebastien Lecornu, yeni hükümeti kurmasından saatler sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu.

Fransa'da günler önce kurulan hükümet siyasi krizle son buldu. François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de Başbakan olarak atanan Lecornu, yeni hükümeti kurmasından saatler sonra istifa etti. Macron'un, 26 gün görevde kalan Lecornu'nun istifasını kabul etmesiyle birlikte Fransa'da hem meclis içi gerilim hem de erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

Lecornu, böylece Beşinci Cumhuriyet tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı oldu.

Lecornu, Ulusal Meclis'e hitap edemeden istifa etti

Lecornu'nun kabinesinde yer alan bazı isimler, başta sağ ve merkez çevrelerden olmak üzere sert tepkilere neden oldu. Özellikle Bruno Le Maire'nin Savunma Bakanlığı'na, Bruno Retailleau'nun ise İçişleri Bakanlığı'na getirilmesi hem muhalefet hem de Cumhuriyetçi Parti içerisinde ciddi rahatsızlığa neden oldu.

Kabinenin duyurulmasının ardından artan siyasi baskı nedeniyle Lecornu, Meclis'e genel politika konuşmasını yapamadan görevinden çekildi. Böylece Beşinci Cumhuriyet tarihinde bir başbakan, Ulusal Meclis'e hitap edemeden istifa etmiş oldu.

Tepki çeken kabine

Lecornu tarafından açıklanan ilk kabine, büyük ölçüde eski bakanlardan oluşuyordu. 18 kişilik listede 13 ismin bir önceki hükümette de görev almış olması kamuoyunda "yenilenme yerine devam hükümeti" eleştirilerine neden oldu.

Kabinede Savunma ve Gaziler Bakanlığına Bruno Le Maire, İçişleri Bakanlığına Bruno Retailleau, Milli Eğitim Bakanlığına Elisabeth Borne, Kültür Bakanlığına Rachida Dati, Sağlık ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Catherine Vautrin, Dışişleri Bakanlığına Jean-Nol Barrot, Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Bakanlığına Agns Pannier-Runacher gibi isimler getirilmişti.

Bruno Retailleau'nun atanması, kendi partisi Cumhuriyetçiler (LR) içinde de yoğun tepkiyle karşılandı. Parti içerisinden gelen açıklamalarda kabinenin "vaat edilen değişimi yansıtmadığı" belirtilirken, Xavier Bertrand gibi isimler hükümete destek verilmemesi çağrısında bulundu.

Borsada sert düşüş

Siyasi kriz finans piyasalarına da yansıdı. Lecornu'nun istifa haberinin ardından, Paris Borsası'nda işlem gören CAC 40 endeksi 10.00 itibarıyla yaklaşık yüzde 2 oranında değer kaybetti. Analistler, bu düşüşün siyasi belirsizlikten kaynaklandığını belirtti.

Meclis'te kriz büyüyor: Melenchon'dan Macron'a çağrı

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi lideri Jean-Luc Mélenchon, Lecornu'nun istifasının ardından Emmanuel Macron'a karşı azil sürecinin başlatılması çağrısında bulundu. Mélenchon, 104 milletvekilinin imzasını taşıyan önergenin "hemen gündeme alınması" talebini sosyal medya platformu X üzerinden şöyle duyurdu:

"Lecornu'nun istifasından sonra, Emmanuel Macron'un görevden alınmasına yönelik teklifin derhal incelenmesini talep ediyoruz." - PARİS