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Fransa'da Başbakan Barnier Hükümeti Güvenoyu Alamayarak Düştü

Fransa'da Başbakan Barnier Hükümeti Güvenoyu Alamayarak Düştü
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Fransa Ulusal Meclisinde yapılan oylamada, aşırı sağcı ve sol görüşlü milletvekillerinin desteklediği karar ile Başbakan Michel Barnier hükümeti 331 oyla güvensizlikle sonuçlandı. Bu, 1962'den bu yana Fransa'da bir hükümetin güvenoyu alamadığı ilk örnek oldu.

Fransa'da Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü. Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamadı.

Fransa'da Ulusal Meclis'te Başbakan Michel Barnier hükümeti için güven oylaması yapıldı. Aşırı sağcı ve sol görüşlü milletvekillerinin birlikte hareket ettiği oylamada, Barnier'nin merkez sağ azınlık hükümeti 331 oyla düşürüldü.

Güven oylaması, Başbakan Barnier'nin bütçe açığını azaltmak için 60 milyar euroluk tasarruf sağlamayı amaçlayan ve halk tarafından tepkilere neden olan bütçe planının bir kısmını, nihai oylama yapılmadan meclisten geçirmek için özel anayasal yetkileri kullanmayı seçmesiyle gündeme gelmişti. Barnier, 3 ay önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanmıştı.

Barnier'in kısa süre içinde hükümetin ve kendisinin istifasını Cumhurbaşkanı Macron'a sunması bekleniyor.

Öte yandan oylama ile Fransa'da 1962'den bu yana ilk kez bir hükümet güvenoyu alamamış oldu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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