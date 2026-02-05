Fransa'da Çin için casusluk yapmakla suçlanarak gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı

Fransa'da 2'si Çinli 4 kişi, Pekin yönetimi için casusluk yapmakla suçlanarak gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Fransa'da casusluk operasyonu düzenlendi. Paris Savcılığı'nın Siber Suçlar Birimi tarafından yapılan açıklamada, 2 Çin vatandaşının, Fransa'ya gelerek Starlink ağı üzerinden uydu verilerini ve özellikle askeri öneme sahip bazı kuruluşların bilgilerini toplamaya çalıştıkları belirtilirken, toplanan verilerin Çin'e iletileceği iddia edildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, 2'si Çinli 4 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yerel halk, şüphelendi

Paris Savcılığı'nın açıklamasına göre, Gironde'deki yerel halk, bir evde yaklaşık iki metre çapında bir uydu anteni kurulduğunu fark etti ve evde internet kesintisi yaşandığını bildirdi. Bunun üzerine Fransa polisi 30 Ocak'ta, iki Çin vatandaşının uydu verilerini toplama operasyonu yürüttüğü şüphesi üzerine bilgilendirildi. Paris savcılığının siber suçlar birimi tarafından yürütülen soruşturma, Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Yetkililer, 31 Ocak'ta yaptıkları aramada, uydu verilerini yakalamak için uydu antenlerine bağlı bir bilgisayar sistemi buldu ve inceleme için el koydu. İki kişi orada gözaltına alındı. Diğer iki kişi ise söz konusu malzemeyi yasadışı şekilde ithal ettikleri şüphesiyle, ikamet yerine geldiklerinde gözaltına alındı.

Adli soruşturma, yabancı kuruluşlara hassas bilgilerin hukuka aykırı şekilde aktarılması, ulusal çıkarları potansiyel olarak tehlikeye atma ve otomatik işleme sistemlerinden veri hırsızlığı gibi iddia edilen suçlara odaklanacak.

"Kötü niyetli iftira ve karalamaları reddediyoruz"

Çin Dışişleri Bakanlığı, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkeye yönelik 'kötü niyetli iftira ve karalamaları' reddettiklerini ve ilgili taraflardan Çin vatandaşlarının meşru hak ve çıkarlarını korumalarını talep ettiklerini belirtti. - PARİS