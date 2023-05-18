Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Fransa'da yaşayan 800 bin Türk vatandaşı olduğunu ve 397 bin seçmenin bulunduğunu açıkladı. Serim, Paris'te yapılan seçim merkezini ziyaret ederek, vatandaşların oylarını kullanmaları için her şeyin hazır olduğunu belirtti. Fransa'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanılabilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, "800 bin Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da 397 bin seçmen var" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Mayıs'ta Türkiye' de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için Türk vatandaşların oy vereceği seçim merkezini Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Paris Başkonsolosu Serdar Belentepe ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyetiyle ziyaret etti. Daha sonra Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Serim, Paris'teki oy verme ve konsolosluk işlemleri hakkında bilgi aldığını söyleyerek, vatandaşların oylarını kullanmaları için her şeyin hazır olduğunu belirtti.

Serim, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde olduğu gibi yurt dışından katılım oranında artış beklediklerini ifade ederek, "800 bin Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da 397 bin seçmen var" dedi.

"Tüm tedbirler alındı"

Serim, yurt dışında yaşayan vatandaşların en temel demokratik haklarından biri olan seçme haklarını kullanabilmelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşların güven ve huzur içinde en uygun koşullarda oylarını kullanmaları için gerekli tüm tedbirler alındı" dedi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı tüm vatandaşları oylarını kullanmaya çağıran Serim, oy verme işlemi için sağlanan desteklerden ve işbirliğinden dolayı Fransa makamlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında oy verme işlemlerine ilişkin hazırlıkları ve sandık kurulacak merkezleri incelemek için Paris'te bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'in Fransa ziyareti 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Türk seçmenler, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Fransa'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanılabilecek. - PARİS

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023