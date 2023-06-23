Fransa Cumhurbaşkanı Macron, uluslararası varlık vergisinden yana

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadele için kullanılacak uluslararası bir varlık vergisinden yana olduğunu kaydetti. Macron, Paris'te bugün sona erecek Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi ve Rusya'ya ilişkin açıklamalar yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iklim değişikliğiyle mücadele için kullanılacak uluslararası bir varlık vergisinden yana olduğunu kaydetti.

RFI, France 24 ve Franceinfo'nun ortak yayınına konuk olan Macron, Paris'te bugün sona erecek Yeni Küresel Mali Pakt Zirvesi ve Rusya'ya ilişkin açıklamalar yaptı.

Macron, bu zirveyle sadece gezegeni kurtarmak istemediklerini, aynı zamanda yoksullukla ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek istediklerini dile getirdi.

Dünyanın "kırılma" anından geçtiğine işaret eden Macron, iki yıl önce Paris'te Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) özel çekme haklarının en yoksul ülkelere verilmesini kararlaştırdıklarını ve bu kapsamda o dönem yaklaşık 100 milyar avronun verilmesine karar verdiklerini anımsattı.

Emmanuel Macron, biyoçeşitlilik ve ormanların muhafaza edilmesi için bir fon oluşturacaklarını kaydetti.

Macron, bu amaç için kullanılacak uluslararası bir varlık vergisinden yana olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Afrika'da "istikrarsızlaştırıcı güç" olduğu yorumu

Rusya'nın zirveye katılmamasını da değerlendiren Macron, Rusya'nın, özel milisler aracılığıyla Afrika'da istikrarsızlaştırıcı bir güç olduğu yorumunda bulundu.

Zambiya'nın borcu yeniden yapılandırıldı

Macron, Paris'teki zirve kapsamında Zambiya'nın borcunun yeniden yapılandırıldığını ve Senegal'in iklim dönüşümü konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Senegal için Adil Enerji Dönüşüm Ortaklığı (JETP) ile bu ülkenin üretmeye devam ederken sera gazı salınımını azaltabileceğini kaydeden Macron, Senegal'in 2030'da yenilebilir enerji payını yüzde 40'a çıkarmayı taahhüt ettiğini belirtti.

Gelişmekte olan büyük ülkelerin kömür enerjisinden çıkmasını istediklerini vurgulayan Macron, Avrupa'da bazı ülkelerin karbon santrallerini yeniden açtığına dikkati çekti.

Macron, güney yarımküre ülkelerinin dünyanın akciğerlerini oluşturduğunu ve dünya için biyoçeşitlilik açısından rezerv konumunda olduğunu ifade etti.

Fransa'nın dünya genelindeki sera gazının yüzde 1'ini saldığını kaydeden Macron, havacılık sektörü için bu oranın yüzde 3 ila 4 olduğunu kaydetti.

Macron, ülkesinin dünyadaki uçakların yarısını ürettiğini belirterek, "Bu sektörü karbonsuzlaştırmayı başarırsak, bütün bir sektörün karbonsuzlaştırılmasında şampiyon olabiliriz." dedi.

Bir gazetecinin "Çin'den borç almak, yoksul ülkeler için sorun mu, bir tuzak mı?" sorusuna Macron, "Eğer belirli bir seviyeyi aşarsa, evet." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, Afrika ülkelerinin ekonomilerini finanse etme yaklaşımlarının artık doğru şekilde yapılmadığını ifade ederek, bu ülkelerin borçlarının yapılandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.