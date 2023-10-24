Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Macron, İsrail'e desteğini göstermek için Tel Aviv'e gelen Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı ile görüşmek üzere işgal altındaki Kudüs'e geçti.

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'de

Macron, Herzog ve Netanyahu ile görüştü

TEL AVİV - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi. Fransa'nın İsrail'e desteğini göstermek için Tel Aviv'e gelen Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı ile görüşmek üzere işgal altındaki İsrail'in işgali altındaki Kudüs'e geçti. Macron, ilk olarak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Basına açık bölümde konuşan Herzog, "Durum çok karmaşık ve kırılgan. Tüm vatandaşlarımızın hemen serbest bırakılmasını talep ediyoruz. İsrail vatandaşları ve rehin tutulan diğer vatandaşlar arasında bir fark yok" dedi. "İran, Lübnan'da ateşle oynuyor" diyen Herzog, "Hizbullah, bizi savaşa sürüklerse Lübnan bunun bedelini ödeyecek. Lübnan uluslararası toplumun egemen bir üyesi olamaz. Vatandaşları Lübnan pasaportu taşıyor ancak konu İsrail'e saldırmak olunca sorumlu değiller" dedi.

Macron ise "Herhangi bir ayrım yapılmadan tüm rehinelerin serbest bırakılması ilk hedef olmalı" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bu savaşta yalnız bırakılmadınız. Terör saldırıları yaşamış ülkem adına konuşuyorum. Bu, kafa karışıklığı yaşamadan, çatışmayı büyütmeden teröre karşı mücadelede bizim görevimiz " ifadelerini kullandı.

Macron, Netanyahu ile görüştü

Macron, Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Kudüs'te yapılan görüşmede bire bir görüşmede son gelişmeler ele alındı. Macron ve Netanyahu'nun ikili görüşmenin ardından görüşmeye İsrail Stratejik İlişkiler Bakan Ron Dermer, İsrail Ulusal Danışmanı Tzachi Hanegbi, Askeri Sekreter Avi Gil katıldı.

Macron, rehinelerin aileleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Macron, Herzog ile görüşmesinin öncesinde rehin tutulanların aileleri ile bir araya geldi.

Macron, ayrıca temasları kapsamında Ramallah'ta Abbas ile görüşecek

Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek. Görüşmenin Ramallah'ta yapılması bekleniyor.